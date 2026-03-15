Киноафиша Статьи Самым ожидаемым российским сериалом 2026 года стал проект Первого канала: основан на реальной истории с грифом «секретно»

Самым ожидаемым российским сериалом 2026 года стал проект Первого канала: основан на реальной истории с грифом «секретно»

15 марта 2026 12:48
Кадр из сериала «Затмение»

Зрители уже с нетерпением ждут этот исторический детектив.

Сериал «Затмение» режиссёра Игоря Каграманова — один из самых обсуждаемых проектов конкурсной программы фестиваля стриминговых платформ Original+ 2026, который пройдёт в Москве 18–20 марта.

В центре сюжета — события мая 1960 года, когда в Москве неожиданно вспыхнула смертельная эпидемия чёрной оспы. Эта история долгое время оставалась почти неизвестной широкой публике — в советских учебниках о ней не писали из-за грифа «совершенно секретно».

Именно этот малоизвестный исторический эпизод стал основой остросюжетной драмы.

Сюжет сериала «Затмение»

Главный герой сериала — полковник КГБ Борис Шилов. Его играет Дмитрий Миллер. Герою предстоит выяснить, как в столице СССР появилась опасная инфекция.

По версии следствия, художница Мария Княжинская заразилась после поездки за границу. В самолёте она познакомилась с французской журналисткой Николь Боннар. Случайно испачкав платье Княжинской кофе, иностранка подарила ей другое — роскошный наряд от Christian Dior.

Но вскоре после возвращения домой женщина умирает от оспы. Полковник Шилов подозревает, что за этой историей может скрываться куда более серьёзный заговор.

Большой актёрский состав

В сериале собрался сильный актёрский ансамбль. Помимо Дмитрия Миллера, в проекте снялись Анна Попова, Арсений Робак, Сергей Юшкевич, Инга Оболдина, Александра Никифорова, Михаил Тарабукин и Борис Каморзин.

Роль Никиты Хрущёва исполнил народный артист России Владимир Стеклов.

Почему проект ждут

«Затмение» привлекает внимание сразу по нескольким причинам: это реальная историческая история, атмосфера холодной войны и масштабный детектив о скрытых угрозах внутри страны.

Сначала сериал покажут на фестивале стриминговых платформ, а затем он выйдет на Первом канале, передает дзен-канал «Мир современного кино». Именно поэтому исторический триллер уже называют одной из самых ожидаемых телевизионных премьер 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «Затмение»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
