Самые громкие и яркие новинки осени 2025: 6 сериалов, что изменят ваше восприятие азиатского кино — не уснете до самого утра

Осень 2025 года обещает быть особенно яркой для любителей азиатского кино. Свежие дорамы и фильмы из Кореи и Китая уже готовы покорять экраны, принося зрителям новые сильные истории, романтику и неожиданные повороты.

Юг Кореи: интриги и перевоплощения

Одной из самых ожидаемых премьер является историческая дорама «Струящаяся над рекой луна». История о принце, расследующем загадочное убийство своей жены, и торговке, чей мир полностью меняется после неожиданных событий — героям предстоит столкнуться с испытаниями, меняющими их жизни. Премьера запланирована на 31 октября.

В ноябре выйдет лёгкая романтическая комедия «Не стоило целоваться», где женщина ради работы соглашается играть роль жены друга — отца-одиночки. Но судьба преподносит неожиданный поворот: босс начинает испытывать чувства к главной героине.

Осенью же ожидается и «Любовная фобия» — трогательная история о писателе любовных романов и бизнес-леди, работающей над приложением для знакомств. Здесь встречаются любовь, страхи и современная жизнь в одном коктейле.

Китай: мифы, драмы и веселье

Китайская киноиндустрия тоже не отстаёт. В октябре зрителей ждёт «Пара, созданная на небесах» — мистическая дорама о демоне и ученице бессмертной секты, переплетённая древними заговорами.

Уже в ноябре можно будет посмотреть «Битву за любовь» — историю девушки, переродившейся, чтобы предотвратить катастрофу, и наследника знатного рода.

Декабрь принесёт комедийный взрыв с дорамой «Какой скандал» — приключения двух попаданцев, пытающихся разрушить деспотический сюжет книги об императоре и его жене. А завершит год «Золотая шпилька» — загадочная история о принце и дочери знати, объединённых в борьбе с тенями прошлого.

Для любителей лёгкой жизни и вкусной еды выйдет комедия «Пиршество в Юнъане» — современная семья попадает в прошлое и пытается открыть ресторан, используя современные технологии для успеха. Премьера 9 октября, и это точно один из самых вкусных проектов осени.

