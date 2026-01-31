Самые антисоветские сериалы: как в новой «Вечерней школе» и «Лимитчицах» унижают живших в СССР

Новинками, которые сейчас обсуждают зрители в Сети, стали такие проекты, как «Вечерняя школа» и второй сезон «Лимитчиц». Кажется, что эти сериалы ничто не объединяет: первый посвящен тому, как комики и юмористы получают образование, а второй — выживанию женщин в непростой период 90-х.

Однако в Сети уже обнаружили сходство между картинами. И построена оно на довольно пренебрежительном отношении к СССР.

Что говорят в сериалах об СССР

Автор Дзен-канала «Шурави Вояж 2» обратил внимание, что в «Лимитчицах» не дают девушке общежитие, хотя она приехала работать по лимиту в начале 70-х. Начальник приглашает ее к себе домой и там делает недвусмысленное предложение: если она согласится, то легко получит жилье.

«То есть так относились в Советском Союзе к работницам?», — задается автор вопросом.

А в сериале «Вечерняя школа» крамольную фразу говорит одна из возрастных учениц, заметив, как остальные делят продукты.

«Как в Союзе, за еду дерёмся!», — произносит она.

Мнения зрителей

Такие замечания возмутили зрителей, ведь тем самым они отбрасывают тень на жизнь в СССР.