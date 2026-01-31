Меню
Самые антисоветские сериалы: как в новой «Вечерней школе» и «Лимитчицах» унижают живших в СССР

31 января 2026 21:02
Кадр из сериала «Лимитчицы»

Зрители возмутились показанным на экране.

Новинками, которые сейчас обсуждают зрители в Сети, стали такие проекты, как «Вечерняя школа» и второй сезон «Лимитчиц». Кажется, что эти сериалы ничто не объединяет: первый посвящен тому, как комики и юмористы получают образование, а второй — выживанию женщин в непростой период 90-х.

Однако в Сети уже обнаружили сходство между картинами. И построена оно на довольно пренебрежительном отношении к СССР.

Что говорят в сериалах об СССР

Автор Дзен-канала «Шурави Вояж 2» обратил внимание, что в «Лимитчицах» не дают девушке общежитие, хотя она приехала работать по лимиту в начале 70-х. Начальник приглашает ее к себе домой и там делает недвусмысленное предложение: если она согласится, то легко получит жилье.

«То есть так относились в Советском Союзе к работницам?», — задается автор вопросом.

А в сериале «Вечерняя школа» крамольную фразу говорит одна из возрастных учениц, заметив, как остальные делят продукты.

«Как в Союзе, за еду дерёмся!», — произносит она.

Кадр из сериала «Вечерняя школа»

Мнения зрителей

Такие замечания возмутили зрителей, ведь тем самым они отбрасывают тень на жизнь в СССР.

«Тот, кто жил в СССР, ему по ушам не проедешь, хоть каким сериалом. Все делается с расчетом на молодежь», «Лютая антисоветчина», «Обязательно какие-нибудь сопляки-сценаристы непременно должны плюнуть на прошлую советскую историю, которую они в большинстве и знать не знали», — отметили комментаторы.

Фото: Кадры из сериалов «Вечерняя школа», «Лимитчицы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
