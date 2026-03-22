Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Самую тонкую шутку из «Симпсонов» поймут только зрители 50+ лет: подростки с детьми даже не улыбнутся (фото)

22 марта 2026 20:04
Сейчас вы, по сути, пройдете мини-тест на возраст.

В «Симпсонах» сотни шуток, которые стали легендарными, но есть один кадр, который сегодняшние подростки и даже молодые родители могут вообще не распознать как юмор.

Речь о моменте из 7 сезона (1996 год), где семья Симпсонов переезжает в пафосный район, а дети попадают в элитную школу. И ее главная «фишка», вызывающая у зрителей постарше восхищенный смех, – это… собственный веб-сайт.

В середине 90-х наличие у школы собственного домена в интернете было признаком невероятной продвинутости и роскоши. Как отмечают в X, в 1995-96 годах интернет был лишь у 20% американцев, а концепция «Силиконовой долины» только формировалась.

Шутка строилась на абсурдности ситуации:

«Зачем начальной школе сайт? Это же верх технологического шика!»

Сегодня, когда у каждой кофейни есть не только сайт, но и аккаунт в тиктоке, этот момент совершенно не работает. Молодые зрители даже не поймут, где здесь подвох. Для них это просто нейтральная деталь фона.

«Я пересмотрел эпизод и только сейчас осознал, что это должна была быть шутка», – пишут в Сети.

Ирония в том, что создатели сериала сами не подозревали, насколько эта шутка «состарится». Сценарист Джош Вайнштейн в том же треде признается, что им даже в голову не пришло выкупить тот самый домен и сделать на нем фан-сайт.

Так-что эта шутка стала идеальным тестом на возраст. Если вы увидели в кадре адрес сайта и улыбнулись – вам определенно есть что вспомнить о dial-up-модемах и том времени, когда «всемирная паутина» была диковинкой.

Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше