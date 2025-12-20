Меню
Киноафиша Статьи Самую страшную книгу Кинга наконец-то экранизируют: писатель не мог уснуть после нее, а теперь не смогут и зрители

20 декабря 2025 21:02
Стивен Кинг

За съемки возьмется известный актер.

Любое новое произведение Стивена Кинга становится объектом охоты для кинематографистов. Его свежая повесть «Мечтатели» из сборника «Чем темнее, тем лучше» — не исключение.

Книга ещё даже не успела как следует осесть на полках, а проект по её адаптации уже находится в стадии активной подготовки.

Фильм «Мечтатели»

За воплощение новой истории Стивена Кинга на экране возьмётся Джанкарло Эспозито, известный актер. Он работал над эпизодами «Пацанов», «Во все тяжкие» и «Мандалорца», а теперь решил попробовать себя в новом амплуа — в мире хоррора.

Кадр из сериала «Лучше звоните Солу»

Эспозито подтвердил, что переговоры вышли на финишную прямую, и съёмки начнутся в самое ближайшее время. А за сценарий будет отвечать Гай Бусик, автор таких проектов, как «Крик 6» и «Я иду искать». Его участие — хорошая гарантия того, что адаптация не растеряет фирменную кинговскую остроту и не превратится в гладкий триллер.

Стивен Кинг о «Мечтателях»

Предстоящая экранизация вызывает у фанатов особые ожидания. И неспроста. Ведь сам Стивен Кинг признавался, что «Мечтатели» — это одна из тех редких его историй, которые по-настоящему напугали автора.

Писатель делился, что даже избегал мыслей о сюжете этой повести перед сном, настолько сильное и тревожное впечатление она на него произвела.

Сюжет «Мечтателей»

Сюжет переносит в начало 1970-х годов. Главный герой, ветеран вьетнамской войны Уильям Дэвис, пытается начать всё с чистого листа. Он селится в Портленде, ведёт тихую жизнь и работает обычным стенографистом, ничем не привлекая внимания.

Всё меняет странное объявление. Его дал некий Элджин, называющий себя «учёным-джентльменом». Этот человек заявляет, что разгадал все тайны человеческого разума. Дэвис соглашается стать его помощником.

Очень скоро он понимает, что попал не в лабораторию, а в эпицентр рискованного эксперимента. Элджин одержим идеей прорваться сквозь границу сна. Для этого он использует смесь психотропных препаратов, гипноза и навязчивого образа.

Чем дальше заходит Дэвис, тем яснее ощущается, что за темой науки скрывается нечто гораздо более древнее и опасное. И, судя по словам самого Кинга, повесть погружает читателя в такие глубины подсознания, куда лучше не соваться без надёжного проводника.

Ранее портал «Киноафиша» писал, откуда Стивен Кинг взял имя и образ Пеннивайза.

Фото: Кадр из сериала «Лучше звоните Солу», Legion-Media
Светлана Левкина
