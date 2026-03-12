Самой популярной парой в «Бриджертонах» стали вовсе не Дафна и Саймон: фанаты выбрали другую любовь

Новое исследование показало, какая пара из вселенной «Бриджертонов» больше всего полюбилась зрителям. И результат может удивить: на первом месте оказались Пенелопа Фезерингтон и Колин Бриджертон.

Почему именно Пенелопа и Колин стали фаворитами

Согласно исследованию, опубликованному Filmibeat со ссылкой на данные PrivacyJournal.net, именно эта пара заняла первое место среди самых популярных отношений во вселенной «Бриджертонов».

Аналитики изучили сразу несколько показателей: вовлеченность в рилсах, активность фанатов в социальных сетях, поисковые тренды Google, оценки зрителей на Rotten Tomatoes и общее отношение аудитории к героям.

По итогам анализа Пенелопа и Колин показали самые высокие результаты почти во всех категориях. Их история любви вызвала наибольший отклик у зрителей и собрала огромное количество обсуждений в интернете.

Как распределились остальные пары

В исследовании рассматривались пять ключевых романтических линий из вселенной сериала. Помимо Колина и Пенелопы в список вошли:

Королева Шарлотта и король Георг III

Энтони Бриджертон и Кейт Шарма

Дафна Бриджертон и Саймон Бассет

Бенедикт Бриджертон и Софи Беккет

Каждая из этих пар по-своему запомнилась зрителям, но именно история Пенелопы и Колина оказалась самой обсуждаемой и эмоционально близкой для аудитории.

Почему их история так зацепила зрителей

Фанаты отмечают, что отношения Пенелопы и Колина развиваются постепенно. Долгое время они остаются друзьями, и именно это делает их историю особенно трогательной.

Когда же чувства наконец становятся взаимными, зрители получают один из самых долгожданных романтических сюжетов всей франшизы. Именно поэтому эта пара сегодня считается одной из самых любимых среди поклонников «Бриджертонов».