Киноафиша Статьи Самой популярной парой в «Бриджертонах» стали вовсе не Дафна и Саймон: фанаты выбрали другую любовь

Самой популярной парой в «Бриджертонах» стали вовсе не Дафна и Саймон: фанаты выбрали другую любовь

12 марта 2026 07:58
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Результаты исследования были неожиданными.

Новое исследование показало, какая пара из вселенной «Бриджертонов» больше всего полюбилась зрителям. И результат может удивить: на первом месте оказались Пенелопа Фезерингтон и Колин Бриджертон.

Почему именно Пенелопа и Колин стали фаворитами

Согласно исследованию, опубликованному Filmibeat со ссылкой на данные PrivacyJournal.net, именно эта пара заняла первое место среди самых популярных отношений во вселенной «Бриджертонов».

Аналитики изучили сразу несколько показателей: вовлеченность в рилсах, активность фанатов в социальных сетях, поисковые тренды Google, оценки зрителей на Rotten Tomatoes и общее отношение аудитории к героям.

По итогам анализа Пенелопа и Колин показали самые высокие результаты почти во всех категориях. Их история любви вызвала наибольший отклик у зрителей и собрала огромное количество обсуждений в интернете.

Как распределились остальные пары

В исследовании рассматривались пять ключевых романтических линий из вселенной сериала. Помимо Колина и Пенелопы в список вошли:

  • Королева Шарлотта и король Георг III
  • Энтони Бриджертон и Кейт Шарма
  • Дафна Бриджертон и Саймон Бассет
  • Бенедикт Бриджертон и Софи Беккет

Каждая из этих пар по-своему запомнилась зрителям, но именно история Пенелопы и Колина оказалась самой обсуждаемой и эмоционально близкой для аудитории.

Почему их история так зацепила зрителей

Фанаты отмечают, что отношения Пенелопы и Колина развиваются постепенно. Долгое время они остаются друзьями, и именно это делает их историю особенно трогательной.

Когда же чувства наконец становятся взаимными, зрители получают один из самых долгожданных романтических сюжетов всей франшизы. Именно поэтому эта пара сегодня считается одной из самых любимых среди поклонников «Бриджертонов».

Фото: Кадр из сериала «Бриджертоны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Не только 4 сезон «Бриджертонов»: 4 свежих сериала, которые зрители смотрят запоем в марте 2026 года Не только 4 сезон «Бриджертонов»: 4 свежих сериала, которые зрители смотрят запоем в марте 2026 года Читать дальше 8 марта 2026
Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще Читать дальше 13 марта 2026
100% из 100% на RT: второй сезон «Ван-Пис» вышел и сразу стал абсолютным хитом Netflix 100% из 100% на RT: второй сезон «Ван-Пис» вышел и сразу стал абсолютным хитом Netflix Читать дальше 13 марта 2026
Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры Читать дальше 12 марта 2026
Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер Читать дальше 12 марта 2026
Этот сериал 2026 года установил рекорд на телеканале ABC впервые за 5 лет: и это только за одну неделю Этот сериал 2026 года установил рекорд на телеканале ABC впервые за 5 лет: и это только за одну неделю Читать дальше 12 марта 2026
Уже больше 10 лет зрители ждут 4 сезон «Ганнибала»: и только сейчас создатели объяснили, почему он до сих пор не вышел Уже больше 10 лет зрители ждут 4 сезон «Ганнибала»: и только сейчас создатели объяснили, почему он до сих пор не вышел Читать дальше 12 марта 2026
Эти 3 новых сериала могут стать хитами HBO в 2026 году: я уже внесла их в список «обязательно к просмотру» Эти 3 новых сериала могут стать хитами HBO в 2026 году: я уже внесла их в список «обязательно к просмотру» Читать дальше 12 марта 2026
Марокканская сказка: хорошо ли вы знаете сюжет легендарного сериала «Клон» (тест) Марокканская сказка: хорошо ли вы знаете сюжет легендарного сериала «Клон» (тест) Читать дальше 12 марта 2026
