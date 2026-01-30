Меню
Самолета не было, а вот Благовещенск абсолютно реальный: где снимали сериал «Госзащита»

30 января 2026 16:00
Кадр из сериала «Госзащита»

Авторы не ограничились только павильонами.

9 февраля на ТНТ состоится премьера — сериал «Госзащита». Сюжет построен вокруг ловкого мошенника, сумевшего договориться со следствием.

В обмен на сотрудничество он и его дочь получают новые паспорта, фиктивных родственников и билет в одну сторону. Местом их новой жизни становится далёкий Благовещенск.

Создатели проекта решили не ограничиваться студией. Чтобы добиться максимальной достоверности, они снимали и на настоящих улицах этого города, и в павильонах, где были воссозданы ключевые интерьеры.

Съемки сериала

Съёмки сериала «Госзащита» были масштабными. Например, некоторые сцены для этого 16-серийного проекта создавали в павильонах московского кинопарка «Москино». Там есть площадка «Аэропорт Юрово» и другие современные комплексы.

«Всё прошло замечательно. Особенно удалась сцена в самолёте. В павильоне мы смогли отснять её быстро и без лишних сложностей», — поделился режиссёр Андрей Шавкеро.

Но и без настоящей командировки на Дальний Восток не обошлось. Большую часть действия команда снимала именно в Благовещенске, чтобы показать город с его настоящими улицами и атмосферой.

Кадр из сериала «Госзащита»

Сюжет сериала «Госзащита»

Ключевой фигурой в сюжете становится предприниматель Роман Соколов. Вместе с компаньоном он попадает в центр громкого уголовного дела о махинациях.

Осознав безвыходность положения, Роман делает ставку на сделку со следствием. Это решение открывает для него дверь в параллельную реальность.

Вместе с подростком-дочерью Алисой он оказывается в Благовещенске под новой фамилией — Хомяковы. Их кураторами становятся два колоритных оперативника.

Кадр из сериала «Госзащита»

Главному герою предстоит не просто изображать примерного семьянина в чужом доме, но и заново выстроить разрушенные отношения с дочерью.

Фото: Кадры из сериала «Госзащита»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
