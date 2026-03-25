Самого страшного монстра в «Сверхъестественном» показали еще в 1 сезоне: фанаты не могут забыть эту сцену уже 20 лет

25 марта 2026 17:09
Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Эпизод произвел впечатление на публику.

Проект «Сверхъестественное» за долгие годы существования успел стать практически учебником по американскому фольклору. За пятнадцать сезонов Сэм и Дин Винчестеры повстречали множество потусторонних сущностей: здесь были и призраки, и демоны, и самые невероятные твари.

Интересно, что самого жуткого противника, по единодушному мнению поклонников, авторы представили зрителям еще на заре шоу — в 2005 году. Им оказалась отнюдь не инопланетная форма жизни и не могущественный демон, а персонаж, знакомый каждому с детства, — Кровавая Мэри. Речь идет о пятом эпизоде первого сезона.

Это тот самый случай, когда обычная городская легенда показала себя гораздо более опасной, чем любые порождения преисподней. Винчестеры тогда только начинали действовать сообща, без поддержки отца. Сэм находился в особенно уязвимом положении: он еще не пришел в себя после гибели Джессики.

Сюжет эпизода строится вокруг классического ритуала: компания подростков решает вызвать Кровавую Мэри через зеркало. Однако эта забава быстро оборачивается настоящим кошмаром.

За пугающей легендой скрывается реальный дух — девушка, которая способна проникать сквозь зеркальные поверхности и убивать людей, выжигая им глаза. Ее внешность — лицо, утонувшее в волосах, с кровавыми следами на щеках — стала одной из самых запоминающихся во всем сериале.

Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Развязка эпизода продолжает заставлять зрителей вздрагивать и сейчас. Создается впечатление, что с призраком удалось справиться, но разбитое зеркало оборачивается ловушкой: Мэри появляется из осколков и наносит удар по братьям в реальном мире.

Сцена ее возникновения из стеклянных обломков до сих пор считается одной из самых леденящих душу за всю пятнадцатисезонную историю сериала.

Фото: Кадры из сериала «Сверхъестественное»
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
