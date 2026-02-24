Меню
Самого опасного Хищника еще не показывали ни в одном фильме франшизы: такого убийцы на Яутдже еще не было

24 февраля 2026 16:40
Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Грядущий проект обещает раскрыть одну из главных интриг.

Похоже, франшиза о Хищнике готовит фанатам действительно крупный сюрприз. Режиссер Дэн Трахтенберг уже подтвердил: в следующем фильме вселенной появится самка хищника — мать Дека. И если верить его словам, это будет не просто новый персонаж, а потенциально самый опасный игрок во всей саге.

Все дороги ведут к одному фильму

Новый проект Трахтенберга задуман как точка пересечения сразу нескольких линий — «Добычи», «Хищника: Планета смерти» и антологии «Убийца убийц». По сути, студия собирает единый большой кроссовер, который должен связать разрозненные истории в одну.

Сюжет, судя по намекам, стартует ровно там, где закончилась «Планета смерти». При этом интрига вокруг загадочного корабля сохраняется: фанаты уже гадают, кто именно прилетит к Деку первым — союзники или куда более серьезная угроза.

Мать Дека — главный козырь

Самое интригующее — фигура матери Дека. Трахтенберг прямо говорит, что ее появление намеренно отложат, чтобы эффект был максимальным. Режиссер подчеркивает: команда пока даже не приступала к финальному дизайну персонажа, потому что важнее правильно встроить ее в историю.

По его задумке, дебют самки Яуджа должен не просто шокировать, но и глубже раскрыть культуру расы хищников. Более того, создатели не собираются слепо копировать комиксы — у фильма будет собственный путь.

Почему ставки так высоки

Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Во франшизе самки Яуджа до сих пор полноценно не появлялись на экране — только в комиксах и книгах, передает дзен-канал KINOTODAY. Поэтому введение матери Дека автоматически поднимает планку ожиданий.

Если Трахтенберг действительно выдержит интригу и покажет персонажа во второй половине фильма, как он намекает, зрителей может ждать один из самых громких поворотов серии. Вопрос теперь только в том, на чьей стороне окажется мать Дека — и не станет ли именно она тем самым «главным хищником», которого франшиза так долго обходила стороной.

Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»
Анастасия Луковникова
