«Самое слабое звено сериала»: эту героиню «Первого отдела» почти все зрители признали самой раздражающей

Споры вокруг нее только подогревают интерес к сериалу.

Детектив «Первый отдел» уже несколько сезонов держит высокие рейтинги и обсуждается почти после каждой серии. Однако среди любимых персонажей зрителей есть и тот, кто регулярно становится причиной горячих споров. Речь о Вере Брагиной — жене главного героя, образ которой публика воспринимает крайне неоднозначно.

«Она не вписывается»

На форумах зрители нередко признаются, что именно Вера кажется им самым слабым звеном проекта. Некоторые уверены: если бы характер героини был мягче, сериал только выиграл бы.

«Вера — самое слабое звено этого сериала. Она не вписывается», — пишет один из зрителей.

Другие отмечают, что персонажу будто не хватает эмоций:

«Не верю этой Вере… одинаковая и в горе, и в радости. Не живая. Просто робот!»

Слишком строгая — или просто честная?

Главная претензия — манера общения героини. Зрителей смущает резкость в диалогах с мужем. Некоторые воспринимают такую подачу как агрессию и признак тяжелого характера, из-за которого страдают близкие. По их мнению, именно жесткость Веры делает семейные сцены менее теплыми, чем хотелось бы.

Но без нее сериал был бы другим

При этом у героини есть и защитники. Они напоминают: идеальные персонажи быстро становятся скучными, а Вера — живая женщина со своими принципами и ошибками. Ее строгость часто объясняют тревогой за семью и желанием держать все под контролем.

Так или иначе, равнодушных к Вере Брагиной почти нет. И в этом, возможно, главный признак удачно созданного персонажа: когда героиню обсуждают больше, чем сюжетные повороты, значит, она действительно цепляет. Даже если иногда — не самым приятным образом.