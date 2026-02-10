Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Самое слабое звено сериала»: эту героиню «Первого отдела» почти все зрители признали самой раздражающей

«Самое слабое звено сериала»: эту героиню «Первого отдела» почти все зрители признали самой раздражающей

10 февраля 2026 13:17
Кадр из сериала «Первый отдел»

Споры вокруг нее только подогревают интерес к сериалу.

Детектив «Первый отдел» уже несколько сезонов держит высокие рейтинги и обсуждается почти после каждой серии. Однако среди любимых персонажей зрителей есть и тот, кто регулярно становится причиной горячих споров. Речь о Вере Брагиной — жене главного героя, образ которой публика воспринимает крайне неоднозначно.

«Она не вписывается»

На форумах зрители нередко признаются, что именно Вера кажется им самым слабым звеном проекта. Некоторые уверены: если бы характер героини был мягче, сериал только выиграл бы.

«Вера — самое слабое звено этого сериала. Она не вписывается», — пишет один из зрителей.

Другие отмечают, что персонажу будто не хватает эмоций:

«Не верю этой Вере… одинаковая и в горе, и в радости. Не живая. Просто робот!»

Слишком строгая — или просто честная?

Главная претензия — манера общения героини. Зрителей смущает резкость в диалогах с мужем. Некоторые воспринимают такую подачу как агрессию и признак тяжелого характера, из-за которого страдают близкие. По их мнению, именно жесткость Веры делает семейные сцены менее теплыми, чем хотелось бы.

Но без нее сериал был бы другим

При этом у героини есть и защитники. Они напоминают: идеальные персонажи быстро становятся скучными, а Вера — живая женщина со своими принципами и ошибками. Ее строгость часто объясняют тревогой за семью и желанием держать все под контролем.

Так или иначе, равнодушных к Вере Брагиной почти нет. И в этом, возможно, главный признак удачно созданного персонажа: когда героиню обсуждают больше, чем сюжетные повороты, значит, она действительно цепляет. Даже если иногда — не самым приятным образом.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Отсчет пошел — зрители приготовились: так выйдет 5 сезон «Первого отдела» 16 февраля, или все же нет? Отсчет пошел — зрители приготовились: так выйдет 5 сезон «Первого отдела» 16 февраля, или все же нет? Читать дальше 10 февраля 2026
На одном уровне с «Первым отделом»: 3 российских детективных сериала, которые не отпускают до последней серии На одном уровне с «Первым отделом»: 3 российских детективных сериала, которые не отпускают до последней серии Читать дальше 10 февраля 2026
Фанатам «Первого отдела» — приготовиться: этот сериал НТВ снят по той же формуле Фанатам «Первого отдела» — приготовиться: этот сериал НТВ снят по той же формуле Читать дальше 8 февраля 2026
Не про Чикатило, а про его «след»: Okko запускает 8-серийный триллер о серийных убийствах на юге России — подробности уже известны Не про Чикатило, а про его «след»: Okko запускает 8-серийный триллер о серийных убийствах на юге России — подробности уже известны Читать дальше 11 февраля 2026
«Сравнения будут»: в новом сезоне «Фишера» Петров заменил Янковского и уже готов, что Бокова ему припомнят «Сравнения будут»: в новом сезоне «Фишера» Петров заменил Янковского и уже готов, что Бокова ему припомнят Читать дальше 11 февраля 2026
Российские детективы тоже умеют смешить: «Солнце, море, два ствола» возвращается на СТС 24 февраля со 2 сезоном Российские детективы тоже умеют смешить: «Солнце, море, два ствола» возвращается на СТС 24 февраля со 2 сезоном Читать дальше 11 февраля 2026
Обожаете «Невский» и «Шеф»? Тогда срочно включайте этот американский сериал о полиции Обожаете «Невский» и «Шеф»? Тогда срочно включайте этот американский сериал о полиции Читать дальше 11 февраля 2026
«Слово пацана» против «Бригады» и «Бандитского Петербурга»: какой криминальный сериал честнее о 90-х — зрители сравнили 3 легенды «Слово пацана» против «Бригады» и «Бандитского Петербурга»: какой криминальный сериал честнее о 90-х — зрители сравнили 3 легенды Читать дальше 11 февраля 2026
«Триггер» — прекрасен, но уже засмотрела до дыр: эти 3 психологических драмы не дадут выключить телевизор «Триггер» — прекрасен, но уже засмотрела до дыр: эти 3 психологических драмы не дадут выключить телевизор Читать дальше 11 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше