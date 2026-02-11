Самая слабая во франшизе: у этой части «Пункта назначения» всего 5,1 на IMDb — фанаты считают ее худшей

Зрители будто все это уже видели.

Франшиза «Пункт назначения» когда-то пугала самой идеей: смерть не нужно вызывать, она приходит по расписанию. Первая часть в 2000 году задала формулу, где роковая цепочка случайностей важнее маньяков и монстров.

Зрителю предлагали игру в предчувствие: заметишь знак — выживешь. Но к четвертому фильму механизм начал давать сбой.

Почему именно четвертая часть считают провалом

«Пункт назначения 4» вышел в 2009 году и быстро стал аутсайдером серии. На IMDb у него 5,1, на «Кинопоиске» — 5,7. Для франшизы, которая держалась на изобретательных сценах гибели, это тревожный сигнал. Даже поклонники признают: фильм воспринимается как повтор уже увиденного.

История снова строится вокруг видения катастрофы. На этот раз — авария на автодроме. Герой спасает себя и несколько человек, после чего смерть начинает «исправлять ошибку». Проблема в том, что зритель все это уже видел. Новизны почти нет.

Что пошло не так

Главная претензия — графика. В 2009 году ставка на 3D выглядела модно, но сегодня сцены кажутся грубыми. Напряжение пропадает, когда опасность выглядит ненастоящей. Персонажи тоже не запоминаются: их функции ясны, характеры — нет.

Показательно, что даже «Пункт назначения 5», который тоже не считают вершиной серии, получил более теплые оценки: фанаты оценивали выше — 5,9 на IMDb и 6,1 на «Кинопоиске». Его спас финал, связавший историю с первой частью. На фоне этого четвертый фильм выглядит проходным звеном.

Франшиза выжила, но именно эта часть чаще всего вспоминается как пример того, как рабочая формула может устать.