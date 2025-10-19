Меню
Самая душевная комедия 2025 года: где бесплатно смотреть фильм «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым

19 октября 2025 21:02
Кадр из фильма «На деревню дедушке»

Платформ много, поэтому выбор будет достаточно обширный.

Фильм «На деревню дедушке» тихо вышел в онлайн, но стал одной из самых обсуждаемых премьер 2025 года. История о мальчике-гении и упрямом деревенском деде неожиданно оказалась ближе к реальности, чем кажется на первый взгляд.

Когда технологии встречают сено

Десятилетний Владик — гений нейросетей и мастер по избавлению от нянь. Когда мама уезжает в командировку, мальчика отправляют в деревню к дедушке, которого он никогда не видел.

В один момент цифровой мир сменяется пыльной избой, запахом травы и разговорами у колодца. Владик мечтает вернуться в город, чтобы попасть на IT-конкурс, а дед (Юрий Стоянов) живёт по принципу: «Без дела человек глупеет».

Поначалу кажется, что они не смогут ужиться. Но чем дольше Владик остаётся в деревне, тем яснее становится — технологии не заменят тепла живого общения.

Где посмотреть фильм

Премьера фильма состоялась 12 июня 2025 года, а сейчас «На деревню дедушке» уже доступен в онлайн-кинотеатрах: Okko, START, Кино Mail, Кинопоиск и Ivi TV.

«На деревню дедушке» — это добрая, чуть ироничная история о том, как даже самые продвинутые технологии не способны заменить простое человеческое понимание.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что на самом деле значит это выражение «На деревню дедушке».

Фото: Кадр из фильма «На деревню дедушке»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
