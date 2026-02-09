Меню
Киноафиша Статьи Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза»

Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза»

9 февраля 2026 13:17
Кадр из сериала «Мосгаз»

Эти проекты не уступают легендарной картине.

Прошло уже больше десяти лет с выхода первого сезона сериала «Мосгаз», но его популярность не угасает. Зрители вновь и вновь возвращаются к уже знакомым делам и с надеждой ждут продолжений. Убедительный образ майора Черкасова, напряжённые сюжеты и особый советский колорит превратили этот детектив в настоящую телевизионную классику.

Если вы уже раскрыли все его тайны и соскучились по атмосфере тех расследований, предлагаем обратить внимание на три других проекта. В них зло так же незаметно прячется в самых обыденных вещах.

«Воскресенский»

Санкт-Петербург начала прошлого века окутан мистическим туманом. На его улицах появляется необычный сыщик. Им становится светило русской науки Аркадий Воскресенский, которого приглашают расследовать самые запутанные дела. В его руках даже самое сверхъестественное явление находит рациональное объяснение.

Проект Дмитрия Петруня отдаёт дань уважения классике детективного жанра. Перед нами гениальный герой, живущий со своим помощником и применяющий доработанный метод дедукции.

Кадр из сериала «Воскресенский»

«Молчание»

В день своего юбилея бывший военкор Александр Ганин получает тревожную весть. Ему сообщают о смерти отца, которого он никогда не знал. Это становится поводом уехать от надоевшей жизни.

Ганин отправляется в Выборг, чтобы разобраться в обстоятельствах. Но на месте его ждёт череда странных событий.

Сначала на пороге появляется раненый незнакомец, затем в квартире обнаруживаются таинственные знаки. Постепенно журналист понимает, что втянут в опасную историю, уходящую корнями в криминальное прошлое тихого городка.

В этой провинции преступления совершаются с молчаливого одобрения местных жителей, у каждого из которых свои секреты. Расследование запутанного убийства погружает в особую атмосферу, напоминающую культовый «Твин Пикс».

Кадр из сериала «Молчание»

«Агеев»

Антон Агеев — первоклассный оперативник, несмотря на свой непростой характер. Начальство смотрит на его выходки сквозь пальцы, а коллеги стараются просто терпеть.

Но есть в его жизни один человек, с которым всё по-настоящему, — это его напарница Кира. Они пять лет проработали бок о бок, между ними даже промелькнул короткий роман. Теперь же Киру подозревают в связях с преступным миром, и сам Агеев постепенно начинает находить тому подтверждения.

Главную роль исполнил звезда «Мосгаза» Андрей Смоляков. Теперь он играет не борца за справедливость, а уставшего профессионала. Наблюдать за таким глубоким и запутавшимся героем не менее увлекательно.

Кадр из сериала «Агеев»
Светлана Левкина
