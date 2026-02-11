Салон в одном месте, а сам Мистер Ноготь — за 200 км от него: где и как снимали самый свежий хит февраля

Сюжет о мужчине-мастере росписи, который потерял работу и стал делать клиенткам маникюр и педикюр, поначалу казался зрителям в Сети сомнительным. Но в итоге сериал «Мистер Ноготь» выстрелил и сейчас лидирует в своем сегменте и по рейтингам, и по просмотрам.

Аудитории понравилось не только то, что проблемы там понятны простым людям, но даже и съемки проходили в небольшом городе. Эта камерность придала картине особенный уют.

Где снимали «Мистер Ноготь»

Основная часть натурных съёмок проходила летом 2025 года в Ярославле. В кадр попали даже местные трамваи. А живописную сцену поездки героев на мотоцикле снимали в городских парках и на загородных дорогах области.

Во время работы съёмочная группа даже устроила праздник. На ярославской набережной они отметили «экватор» проекта — его середину. Александр Робак устроил для коллег настоящий пикник, пригласив поваров, которые приготовили на открытом огне шашлык и плов.

Выбор Ярославля был не случаен. Сценаристы и креативные продюсеры проекта родом именно из этого города. Да и сам Александр Робак провёл здесь несколько лет, когда учился в театральном институте.

А вот все интерьеры, включая важный салон красоты, где и происходит главное перевоплощение героя, уже снимали в Москве.