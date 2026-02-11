Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Салон в одном месте, а сам Мистер Ноготь — за 200 км от него: где и как снимали самый свежий хит февраля

Салон в одном месте, а сам Мистер Ноготь — за 200 км от него: где и как снимали самый свежий хит февраля

11 февраля 2026 15:00
Кадр из сериала «Мистер Ноготь»

Работа велась сразу в нескольких городах.

Сюжет о мужчине-мастере росписи, который потерял работу и стал делать клиенткам маникюр и педикюр, поначалу казался зрителям в Сети сомнительным. Но в итоге сериал «Мистер Ноготь» выстрелил и сейчас лидирует в своем сегменте и по рейтингам, и по просмотрам.

Аудитории понравилось не только то, что проблемы там понятны простым людям, но даже и съемки проходили в небольшом городе. Эта камерность придала картине особенный уют.

Где снимали «Мистер Ноготь»

Основная часть натурных съёмок проходила летом 2025 года в Ярославле. В кадр попали даже местные трамваи. А живописную сцену поездки героев на мотоцикле снимали в городских парках и на загородных дорогах области.

Кадр из сериала «Мистер Ноготь»

Во время работы съёмочная группа даже устроила праздник. На ярославской набережной они отметили «экватор» проекта — его середину. Александр Робак устроил для коллег настоящий пикник, пригласив поваров, которые приготовили на открытом огне шашлык и плов.

Выбор Ярославля был не случаен. Сценаристы и креативные продюсеры проекта родом именно из этого города. Да и сам Александр Робак провёл здесь несколько лет, когда учился в театральном институте.

Кадр из сериала «Мистер Ноготь»

А вот все интерьеры, включая важный салон красоты, где и происходит главное перевоплощение героя, уже снимали в Москве.

Кадр из сериала «Мистер Ноготь»
Фото: Кадры из сериала «Мистер Ноготь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что посмотреть, если нравится «Мистер Ноготь»: 3 российских сериала, где герои начинают жизнь заново — в №2 тоже есть Робак Что посмотреть, если нравится «Мистер Ноготь»: 3 российских сериала, где герои начинают жизнь заново — в №2 тоже есть Робак Читать дальше 12 февраля 2026
Эти 3 российских сериала только вышли, а у них уже миллионы просмотров и высокие рейтинги: не пропускайте хиты, о которых говорят все Эти 3 российских сериала только вышли, а у них уже миллионы просмотров и высокие рейтинги: не пропускайте хиты, о которых говорят все Читать дальше 11 февраля 2026
Мария Павловна снова у доски: стартовали съемки 2 сезона «Олдскула» (с рейтингом 7,1 на КП) — сюжет просто огонь (тут фото) Мария Павловна снова у доски: стартовали съемки 2 сезона «Олдскула» (с рейтингом 7,1 на КП) — сюжет просто огонь (тут фото) Читать дальше 9 февраля 2026
«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? «Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? Читать дальше 12 февраля 2026
Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени Читать дальше 12 февраля 2026
«Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта «Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта Читать дальше 12 февраля 2026
Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской Читать дальше 12 февраля 2026
Без «Невского» и «Первого отдела»: кинокритик назвал лучшие российские детективы последних лет — есть один с Васильевым и со Стояновым Без «Невского» и «Первого отдела»: кинокритик назвал лучшие российские детективы последних лет — есть один с Васильевым и со Стояновым Читать дальше 12 февраля 2026
Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ Читать дальше 12 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше