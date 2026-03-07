Меню
Салли и Майк, мы скучали! Прошло больше 20 лет после первого фильма: Pixar готовит продолжение «Корпорации монстров»

7 марта 2026 14:15
Кадр из фильма «Корпорация Монстров»

Пока много секретов и тайн, но новости уже радуют.

Похоже, одна из самых любимых анимационных историй Pixar снова получит продолжение. Студия готовит третий полнометражный фильм франшизы «Корпорация монстров». О разработке проекта сообщил The Wall Street Journal в материале о планах компании на ближайшие годы.

Что известно о новой части

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Не объявлены режиссер, актерский состав озвучки и точные сроки релиза. Однако внутри студии уже идет работа над продолжением истории Салли Салливана и Майка Вазовски.

Первая «Корпорация монстров» вышла в 2001 году и быстро стала одним из самых популярных проектов Pixar. Фильм рассказывал о мире монстров, которые получают энергию из детских криков. Картина собрала более полумиллиарда долларов и получила статус современной классики анимации.

В 2013 году студия выпустила приквел «Университет монстров». История о студенческих годах Салли и Майка оказалась не менее успешной и заработала в мировом прокате около 743 миллионов долларов. В сумме две части франшизы принесли более 1,3 миллиарда.

Какие проекты готовит Pixar

«Корпорация монстров 3» станет частью новой стратегии студии, которая активно возвращается к своим самым известным франшизам. Параллельно Pixar разрабатывает продолжения «Суперсемейки», «Истории игрушек» и «Тайны Коко».

На этой неделе в прокат выходит новый проект студии «Прыгуны». По прогнозам аналитиков, мультфильм может собрать до 40 миллионов долларов в дебютный уикенд.

Фото: Кадр из фильма «Корпорация Монстров»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
