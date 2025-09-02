Саид лишил Жади дочери в один миг — но в реальности все было бы иначе: где сериал «Клон» соврал про традиции Марокко

Сюжет познакомил зрителей с восточной культурой, но далеко не всё показанное соответствует истине.

Бразильский сериал «Клон» (2001) запомнился зрителям не только клонированием Лукаса, но и трагической судьбой Жади.

Особенно публику возмутил эпизод, где Саид, после развода, просто забирает у неё дочь Хадижу. Без суда и объяснений. Но на деле такой сценарий вряд ли был возможен.

Девочка остаётся с матерью

Саид увозит ребёнка, несмотря на мольбы Жади. В кадре это выглядит как личное право отца — но в действительности, в марокканских семьях ребёнок до определённого возраста почти всегда остаётся с матерью. Особенно если это девочка. Даже после развода.

Жади имела абсолютно законное право воспитывать Хадижу до тех пор, пока не вступит в повторный брак. Только тогда решение о месте жительства ребёнка переходило бы к родственникам или специальному совету.

Брак с родственниками допустим

Сценаристы обыграли идею, что Амину предлагали жениться на Хадиже — она ведь «из семьи». В реальности браки между двоюродными родными допускаются, но точно не приветствуются.

Пятая жена? Перебор

Дядюшка Али женится на Зорайде, хотя у него уже есть четыре жены. Такой поворот добавил сериалу колорита — но нарушил важный предел: более четырёх жён в традиционной марокканской семье быть не может. Даже при всей любви к Зорайде.

Суд — обязателен

Ещё один спорный момент — это угрозы со стороны Саида по отношению к Жади о публичной порке за измену. В сериале наказание якобы должно выноситься родственниками чуть ли не по первому требованию обманутого мужа. На деле же для этого нужно решение специального суда и доказательства, а не просто гнев несчастного.

