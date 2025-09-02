Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Саид лишил Жади дочери в один миг — но в реальности все было бы иначе: где сериал «Клон» соврал про традиции Марокко

Саид лишил Жади дочери в один миг — но в реальности все было бы иначе: где сериал «Клон» соврал про традиции Марокко

2 сентября 2025 10:23
Кадр из сериала «Клон» (2001)

Сюжет познакомил зрителей с восточной культурой, но далеко не всё показанное соответствует истине.

Бразильский сериал «Клон» (2001) запомнился зрителям не только клонированием Лукаса, но и трагической судьбой Жади.

Особенно публику возмутил эпизод, где Саид, после развода, просто забирает у неё дочь Хадижу. Без суда и объяснений. Но на деле такой сценарий вряд ли был возможен.

Девочка остаётся с матерью

Саид увозит ребёнка, несмотря на мольбы Жади. В кадре это выглядит как личное право отца — но в действительности, в марокканских семьях ребёнок до определённого возраста почти всегда остаётся с матерью. Особенно если это девочка. Даже после развода.

Жади имела абсолютно законное право воспитывать Хадижу до тех пор, пока не вступит в повторный брак. Только тогда решение о месте жительства ребёнка переходило бы к родственникам или специальному совету.

Брак с родственниками допустим

Сценаристы обыграли идею, что Амину предлагали жениться на Хадиже — она ведь «из семьи». В реальности браки между двоюродными родными допускаются, но точно не приветствуются.

Кадр из сериала «Клон» (2001)

Пятая жена? Перебор

Дядюшка Али женится на Зорайде, хотя у него уже есть четыре жены. Такой поворот добавил сериалу колорита — но нарушил важный предел: более четырёх жён в традиционной марокканской семье быть не может. Даже при всей любви к Зорайде.

Суд — обязателен

Ещё один спорный момент — это угрозы со стороны Саида по отношению к Жади о публичной порке за измену. В сериале наказание якобы должно выноситься родственниками чуть ли не по первому требованию обманутого мужа. На деле же для этого нужно решение специального суда и доказательства, а не просто гнев несчастного.

Также прочитайте: В советском союзе был свой «Твин Пикс» — и сняли его за два года до выхода сериала Линча

Фото: Кадр из сериала «Клон» (2001)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить Читать дальше 29 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят 1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят Читать дальше 29 сентября 2025
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Читать дальше 28 сентября 2025
Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется Читать дальше 28 сентября 2025
7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды 7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды Читать дальше 28 сентября 2025
Виноват ли Антибиотик? Кто реально столкнул Челищева и Гуся в «Бандитском Петербурге» Виноват ли Антибиотик? Кто реально столкнул Челищева и Гуся в «Бандитском Петербурге» Читать дальше 28 сентября 2025
Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей Читать дальше 27 сентября 2025
Думаете, Жеглов Высоцкого — эталон сыщика? В романе Вайнеров он совсем другой — и вряд ли вы его полюбите Думаете, Жеглов Высоцкого — эталон сыщика? В романе Вайнеров он совсем другой — и вряд ли вы его полюбите Читать дальше 27 сентября 2025
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался Читать дальше 25 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше