Саид лишил Жади дочери в один миг — но в реальности все было бы иначе: где сериал «Клон» соврал про традиции Марокко

Бразильский сериал «Клон» (2001) запомнился зрителям не только клонированием Лукаса, но и трагической судьбой Жади.
Особенно публику возмутил эпизод, где Саид, после развода, просто забирает у неё дочь Хадижу. Без суда и объяснений. Но на деле такой сценарий вряд ли был возможен.
Девочка остаётся с матерью
Саид увозит ребёнка, несмотря на мольбы Жади. В кадре это выглядит как личное право отца — но в действительности, в марокканских семьях ребёнок до определённого возраста почти всегда остаётся с матерью. Особенно если это девочка. Даже после развода.
Жади имела абсолютно законное право воспитывать Хадижу до тех пор, пока не вступит в повторный брак. Только тогда решение о месте жительства ребёнка переходило бы к родственникам или специальному совету.
Брак с родственниками допустим
Сценаристы обыграли идею, что Амину предлагали жениться на Хадиже — она ведь «из семьи». В реальности браки между двоюродными родными допускаются, но точно не приветствуются.
Пятая жена? Перебор
Дядюшка Али женится на Зорайде, хотя у него уже есть четыре жены. Такой поворот добавил сериалу колорита — но нарушил важный предел: более четырёх жён в традиционной марокканской семье быть не может. Даже при всей любви к Зорайде.
Суд — обязателен
Ещё один спорный момент — это угрозы со стороны Саида по отношению к Жади о публичной порке за измену. В сериале наказание якобы должно выноситься родственниками чуть ли не по первому требованию обманутого мужа. На деле же для этого нужно решение специального суда и доказательства, а не просто гнев несчастного.
