12 февраля 2026 09:54

90% зрителей пропустили выход ремейка «Клона»: эту версию крутили по ТВ 16 лет назад — на Лукаса без слез не взглянешь

12 февраля 2026 09:54
Кадр из сериала «Клон»

Новая версия вышла в 2010 году. 

Мексиканский ремейк бразильской теленовеллы «Клон», вышедший в 2010 году, не повторил международный успех оригинала 2001 года. Несмотря на переработку сюжета и сокращение серий, версия не получила той же эмоциональной отдачи у зрителей.

Оригинальную историю о Жади и Лукасе написала Глория Пирес и она стала мировым хитом. В Мексике над обновлённой версией работали Роберто Стопельо и Сандра Веласко. Они взяли базовый сюжет, изменили некоторые имена и уменьшили количество эпизодов с примерно 250 до 176. Такой подход изначально был рискованным.

Что не так для зрителей

Главные претензии к ремейку касаются в первую очередь кастинга. Роли Жади и Лукаса отдали Сандре Эчеверриа и Маурисио Охману. Маурисио во внешности напоминал Мурило Бенисио, но игра Сандры на фоне Джованны Антонелли показалась менее выразительной. Также у мексиканской актрисы возникали проблемы в сценах с танцами. В ремейке героиню переименовали в Хаде, однако в русской озвучке её все равно называли Жади, чтобы зрителям было проще. Роль Саида исполнил Хуан Пабло Раба. По внешним данным он не уступал Далтону Вигу, и в сериале его персонаж остался тем же: Саид по прежнему влюблен в главную героиню и борется за ее расположение.

Какие изменения

Авторы внесли и другие изменения: члены семьи получили фамилию Хашим. Между новыми Мохаммедом и Латифой не получилось передать ту же глубину отношений, что была в бразильской версии. Дочь пары, Самира, в ремейке показана неубедительно. Похожая проблема отмечалась и у дочери Саида и Хаде — иногда она выглядела апатичной вместо живой и хитрой Хадижи, как в оригинале.

Образ дяди Али тоже поменяли. В бразильской версии он был мудрым и спокойным, а у мексиканского актера Даниеля Луго иногда получались комические эпизоды. Персонаж Маизе получил имя Марисса, и актриса Андреа Лопес по мнению многих зрителей выглядела привлекательнее, чем Даниэла Эскобар. Дочь Мариссы и Лукаса в ремейке зовут Наталья.

В итоге ремейк сохранил основные сюжетные линии и имена в переработанном виде, но из‑за выбора актеров и слабой передачи некоторых характеров сериал потерял часть той силы, которая сделала оригинал культовым.

Фото: Кадр из сериала «Клон»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
