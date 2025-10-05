Меню
Садакат сойдет с ума после такой новости: в 32 серии «Далекого города» страсти будут кипеть на полную катушку

5 октября 2025 07:00
Кадр из сериала «Далекий город»

Зрители даже не успели порадоваться за Алью и Джихана.

32 серия турецкого сериала «Далекий город» обещает стать одной из самых драматичных в сезоне — зрителей ждут новые разоблачения, семейные разрывы и вспышки настоящего безумия.

Правда о ребенке Зеррин

Надим решается открыть Джихану страшную тайну: Зеррин беременна вовсе не от Демира, а от Каи. Услышав это, Джихан идет прямо к Демиру и требует немедленного развода.

Но младший Байбарс, как всегда упрям, — никто не сможет заставить его расторгнуть брак. Он ясно дает понять: развода не будет. А это значит, что вражда между семьями Албора и Байбарс выйдет на новый уровень.

Безумная Садакат

Главная интрига серии — реакция Садакат на возвращение Борана. Вместо радости зрители увидят настоящий взрыв эмоций: от счастья до паранойи. Сначала она обвиняет Джихана в том, что он якобы бросил брата ради Альи, потом заявляет, что сама Алья способна пойти на убийство ради любви.

Садакат настаивает: Борана нужно перевезти в особняк, а Алья и Джихан обязаны развестись. Она ставит ультиматумы, раздает пощечины всем подряд, и даже Пакизе едва не пострадала — её спас Кадир.

Алья и Джихан на грани

В центре внимания — судьба главной пары. Сможет ли их любовь выстоять под давлением Садакат или им придется пожертвовать чувствами ради мнимого спокойствия?

Алья мечется между желанием защитить Дениза и необходимостью противостоять Садакат. Джихан понимает: если Демир узнает правду о ребенке, начнется война, которую остановить уже будет невозможно.

Новые вопросы

В серии прозвучат два ключевых вопроса: расскажет ли Шахин отцу о тайне Борана и сумеют ли Алья с Джиханом спасти свои отношения? Зрителей ждет напряженный эпизод, где каждая сцена держит в тисках, а каждая реплика может стать роковой.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
