С зелеными и красными все понятно, но что означают оранжевые мечи в «Звездных войнах»: подходят только избранным

По ним можно определить, что за персонаж перед вами.

Световые мечи во вселенной «Звёздных войн» — это всегда не просто оружие, а символ. Синий и зелёный закрепились за джедаями, красный — за ситхами.

Но оранжевый клинок до недавнего времени оставался почти мифом. Его редко показывали даже в «Легендах», а канон долго обходил вниманием. Всё изменилось с выходом сериала «Асока» на Disney+: именно там оранжевые мечи впервые стали заметной деталью в сюжете.

Как появился оранжевый клинок в «Легендах»

В комиксах Dark Horse оранжевые мечи встречались и у джедаев, и у ситхов. Мастер Пло Клун и Яддл владели ими в разные периоды, а Дарт Бейн тоже пользовался оранжевым клинком.

Иногда их связывали с «серыми джедаями» — теми, кто не следовал строго светлой или тёмной стороне Силы. Были и стражи храмов, вооружённые оранжевыми клинками, хотя в каноне их место заняли жёлтые.

Канон: от игр до «Асоки»

Оранжевый впервые попал в канон в игре Star Wars Jedi: Fallen Order (2019), где Кэл Кестис мог выбрать этот оттенок. Но там это был лишь косметический выбор.

Ситуация изменилась в «Асоке» (2023), где Шин Хати и Бейлан Сколл сражались именно с оранжево-красными клинками. Шоураннер Дэйв Филони специально выбрал этот цвет, чтобы подчеркнуть неопределённость их стороны: они не ситхи, но и до джедаев им далеко.

Что означает оранжевый световой меч

В официальном каноне значения цвета пока не закреплено. Но по дополнительным материалам и книгам о «Звёздных войнах» за оранжевым закрепляют несколько характеристик: независимость, поиск баланса и этический прагматизм. Это меч тех, кто не видит мир чёрно-белым, но и не готов полностью предаться тьме.

Филони отметил, что хотел добиться эффекта «выцветшего красного» — оттенка, похожего на световой меч Дарта Вейдера, но менее мрачного. Поэтому клинки Хати и Сколла кажутся тёмно-оранжевыми с красными акцентами по краям.

Почему это важно

Оранжевый клинок стал символом героев, которые выходят за рамки привычных категорий «джедай» или «ситх». Их сила — в неоднозначности, и именно это делает цвет особенным. Если зелёный и синий обещают верность джедайскому кодексу, а красный — преданность тьме, то оранжевый говорит: здесь всё сложнее.

