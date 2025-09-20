Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи С зелеными и красными все понятно, но что означают оранжевые мечи в «Звездных войнах»: подходят только избранным

С зелеными и красными все понятно, но что означают оранжевые мечи в «Звездных войнах»: подходят только избранным

20 сентября 2025 17:09
Кадр из сериала «Асока»

По ним можно определить, что за персонаж перед вами.

Световые мечи во вселенной «Звёздных войн» — это всегда не просто оружие, а символ. Синий и зелёный закрепились за джедаями, красный — за ситхами.

Но оранжевый клинок до недавнего времени оставался почти мифом. Его редко показывали даже в «Легендах», а канон долго обходил вниманием. Всё изменилось с выходом сериала «Асока» на Disney+: именно там оранжевые мечи впервые стали заметной деталью в сюжете.

Как появился оранжевый клинок в «Легендах»

В комиксах Dark Horse оранжевые мечи встречались и у джедаев, и у ситхов. Мастер Пло Клун и Яддл владели ими в разные периоды, а Дарт Бейн тоже пользовался оранжевым клинком.

Иногда их связывали с «серыми джедаями» — теми, кто не следовал строго светлой или тёмной стороне Силы. Были и стражи храмов, вооружённые оранжевыми клинками, хотя в каноне их место заняли жёлтые.

Канон: от игр до «Асоки»

Оранжевый впервые попал в канон в игре Star Wars Jedi: Fallen Order (2019), где Кэл Кестис мог выбрать этот оттенок. Но там это был лишь косметический выбор.

Ситуация изменилась в «Асоке» (2023), где Шин Хати и Бейлан Сколл сражались именно с оранжево-красными клинками. Шоураннер Дэйв Филони специально выбрал этот цвет, чтобы подчеркнуть неопределённость их стороны: они не ситхи, но и до джедаев им далеко.

Что означает оранжевый световой меч

В официальном каноне значения цвета пока не закреплено. Но по дополнительным материалам и книгам о «Звёздных войнах» за оранжевым закрепляют несколько характеристик: независимость, поиск баланса и этический прагматизм. Это меч тех, кто не видит мир чёрно-белым, но и не готов полностью предаться тьме.

Филони отметил, что хотел добиться эффекта «выцветшего красного» — оттенка, похожего на световой меч Дарта Вейдера, но менее мрачного. Поэтому клинки Хати и Сколла кажутся тёмно-оранжевыми с красными акцентами по краям.

Почему это важно

Оранжевый клинок стал символом героев, которые выходят за рамки привычных категорий «джедай» или «ситх». Их сила — в неоднозначности, и именно это делает цвет особенным. Если зелёный и синий обещают верность джедайскому кодексу, а красный — преданность тьме, то оранжевый говорит: здесь всё сложнее.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из сериала «Асока»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
6 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше