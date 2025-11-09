С вайбом «Теда Лассо», но дерзче: этот новый сериал улыбнет даже тех, кто устал от спортивных комедий

Не герой, а ходячая катастрофа – и именно это делает историю живой.

«Чад Пауэрс» (2025) — новый комедийный спортивный сериал, где в центре сюжета Глен Пауэлл. В отличие от привычных добродушных наставников, его герой — человек со сложным прошлым, сомнительной репутацией и очень спорным характером. Но именно эта честность и легкая дерзость делают проект таким обаятельным.

Звезда, которая упала слишком громко

Расс Холлидей когда-то был звездой американского футбола. Один импульсивный поступок — и карьера рухнула. Прошли годы, герой стал только саркастичнее и упрямее, но уверенность в том, что он заслуживает второго шанса, никуда не делась.

Маска, которая изменила всё

Узнав об открытом кастинге в университетскую команду, Расс решает вернуться — но инкогнито. Плакат с «Миссис Даутфайр» подсказывает идею, а гримёрный набор отца дарит вторую жизнь. Так появляется Чад Пауэрс — харизматичный новичок, который переворачивает тренировочный процесс и отношения внутри команды.

Спорт плюс человеческий характер

Сериал работает за счет прямоты, самоиронии и внутренней борьбы человека, который впервые честно сталкивается с последствиями своих ошибок. От некоторых сцен хочется смеяться вслух, а харизма Пауэлла делает даже его несносные черты притягательными.

Команда, которой веришь

Тренер Джейк в исполнении Стива Зана — главный источник комедийной энергии, а его ассистентка Рики приносит в историю легкость и живое человеческое тепло.

Также прочитайте: Не тратьте время на поиски: вот 5 детективных сериалов, которые хвалят даже те, кто «ничего уже не смотрит»