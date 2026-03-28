С «Трассой» захотели провернуть трюк из «Открытого брака»: но получится ли без Душана Гликерова?

28 марта 2026 08:56
Кадр из сериала «Трасса»

Поклонники сериала удивлены последними новостями.

Сериал «Трасса» стал одним из самых обсуждаемых российских проектов последних лет. Первый сезон получил высокие оценки зрителей и критиков, а финал выглядел завершенным и не требовал продолжения. Тем неожиданнее стало решение онлайн-кинотеатра Okko снять второй сезон.

Однако уже первые подробности нового проекта вызвали у поклонников тревогу. Есть несколько причин, почему продолжение может оказаться слабее оригинала.

Антология вместо продолжения

Второй сезон «Трассы» не станет прямым продолжением истории. Создатели решили превратить проект в антологию — новая история будет происходить в том же мире, но с другими героями.

Такой подход уже использовали в сериале «Открытый брак», где второй сезон оказался заметно слабее первого. Многие зрители ждали возвращения любимых персонажей, но получили совершенно новую историю. Есть риск, что «Трасса» повторит этот сценарий.

Смена режиссера вызывает сомнения

Еще одна причина для беспокойства — уход режиссера первого сезона Душана Глигорова. Именно с его именем многие связывают успех «Трассы». Глигоров также снял такие проекты, как «Хрустальный», «Химера» и «Аутсорс», которые стали заметными хитами.

Второй сезон снимает Константин Статский. В его фильмографии есть успешные проекты — «Мажор», «Ваша честь», фильм «Роднина». Однако среди его работ есть и менее удачные проекты, поэтому результат пока остается непредсказуемым.

Неожиданный сюжетный поворот

Действие нового сезона перенесется в заполярный город Яркий. В центре сюжета — расследование убийства молодой женщины. Делом займется сотрудница полиции Зоя, которая обладает… шаманскими способностями.

Именно этот момент вызвал наибольшее удивление у поклонников, передает дзен-канал «Мир сериалов». Первый сезон отличался реализмом и напряженной атмосферой, а появление мистических элементов выглядит неожиданным и спорным решением.

Съемки второго сезона уже начались, и окончательные выводы делать рано. Но уже сейчас ясно, что «Трасса-2» станет экспериментом, который может как приятно удивить зрителей, так и разочаровать поклонников оригинала.

Фото: Кадр из сериала «Трасса»
Анастасия Луковникова
