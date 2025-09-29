С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона

Юные волшебницы из «Сказочного патруля» вновь вернулись к зрителям. Любимый российский мультсериал, чьи героини взрослеют вместе со своими фанатами, порадовал поклонников уже пятым сезоном.

На этот раз пятерка отправилась в путешествие по таинственной Зартии. На этом невероятном пути их ждали не только захватывающие приключения, но и встречи с удивительными магическими созданиями.

Новые герои «Сказочного патруля»

В загадочном мире Зартии, куда попали волшебницы, обитают самые необычные существа. К примеру, Зубастик. С виду это просто очаровательный пушистый комочек, вызывающий улыбку. Но его милая внешность обманчива. Этот малыш запросто может заманить доверчивого гостя в ловушку, где его уже будет ждать целая стая таких же «милашек» с очень острыми зубками.

А Неуловимый Хват — настоящая загадка даже для Зартии. Это мифическое создание умеет становиться невидимым и перемещаться с быстротой молнии. У него есть свои принципы: он, например, терпеть не может морковь и почему-то совершенно не выносит четверги.

И наконец Дрю — робот-дворецкий, служащий в замке у Зарта и Зейны. Его миссия — забота о хозяевах, которую он понимает весьма своеобразно. Дрю часто слишком усердствует в своей опеке и любит поспорить с полученными приказами.

Сюжет 5 сезона «Сказочного патруля»

Повзрослевшие волшебницы случайно открывают проход в Зартию. Этот параллельный мир полон мрачной красоты: древние руины, таинственные леса, мистические существа и княжества с загадочными правителями.

Первоначальный восторг быстро сменяется тревогой, когда портал обратно захлопывается. Теперь, чтобы найти путь домой, подругам придется проявить всю свою смекалку.

Им предстоит наладить отношения с капризной Пастилиной, блеснуть на турнире волшебников у принца Лесного княжества и даже поучаствовать в рискованном реалити-шоу болотной правительницы Тины.

Этот сезон стал своего рода перезапуском. Героини учатся заново раскрывать себя и свои способности в совершенно незнакомых условиях. Им уже около 16, они взрослеют на глазах, но их дружба, как и прежде, остается самой главной волшебной силой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что у героини «Маши и Медведя» есть свой сказочный спин-офф.