С самого рождения он был обречен страдать: что за болезнь изуродовала пятого ребенка Хюррем и Сулеймана

20 мая 2026 15:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

Это одна из самых тяжелых страниц их истории.

В истории Османской империи имя Джихангира редко звучит громко. Он не воевал, не участвовал в дворцовых интригах и не боролся за трон. Но именно его судьба стала одной из самых трагичных в сериале «Великолепный век».

Ребёнок, рождение которого сулило надежду

Для Хюррем-султан рождение пятого сына было важным событием. Каждый наследник укреплял её положение при дворе, и поначалу Джихангир воспринимался как ещё одна победа. Однако радость длилась недолго — слишком рано стало понятно, что мальчик не похож на других детей.

Болезнь, от которой нельзя было спастись

С раннего детства Джихангир страдал от сильных болей. Со временем у него сформировался выраженный горб — признак тяжёлого кифоза. Болезнь причиняла постоянные мучения и ограничивала его физические возможности. В XVI веке подобные болезни не лечили, а лишь пытались облегчить симптомы.

Лечение, ставшее роковым

Единственным доступным способом снять боль считался маковый экстракт. Его использовали как лекарство, не задумываясь о последствиях. Джихангиру давали его с ранних лет, и организм постепенно привыкал. Чтобы почувствовать облегчение, требовались всё большие дозы.

Зависимость и преждевременная смерть

Со временем лекарство превратилось в зависимость. Историки считают, что именно сочетание тяжёлой болезни и постоянного приёма опиатов подорвало здоровье шехзаде. Джихангир умер молодым, не дожив до возраста, когда мог бы играть хоть какую-то роль в судьбе империи.

История Джихангира — это напоминание о том, что даже в самой могущественной семье своего времени не было защиты от боли, одиночества и ошибок медицины. За стенами дворца Топкапы рос мальчик, которому с рождения была уготована не власть, а страдание.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
