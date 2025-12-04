С реальной историей мало что сходится: кто прототип князя из «Трех богатырей»?

Франшиза «Три богатыря» давно стала огромной мультяшной вселенной, где у каждого героя есть узнаваемый прототип из легенд. Но вот с фигурой Киевского Князя возникает любопытная недоговорённость.

Многие зрители предполагают, что за ним стоит образ князя Владимира Святославича — того самого, при котором произошло Крещение Руси. И эта версия имеет право на жизнь.

Однако создатели мультфильмов пошли другим путём. Их Князь — это не портрет одного конкретного правителя, а скорее собирательный образ, вобравший в себя черты многих русских князей.

Чтобы не привязываться к строгим историческим фактам и не совершать ошибок, имя ему намеренно не дают. Это и вправду неудивительно, ведь мультяшный Князь — персонаж с очень сложным характером. Он частенько проявляет жадность, готов пойти на хитрость, бывает излишне осторожен, обожает комфорт и всегда ищет собственную выгоду.

Правда, в самые ответственные моменты он всё же находит в себе силы подняться выше мелких интересов. Тогда в нём просыпается долг перед народом и настоящая княжеская воля.

Ещё один важный штрих, который окончательно отделяет его от истории: в мультфильме он — закоренелый холостяк без наследников, у которого есть только племянница. Это совершенно не вяжется с образом реального князя Владимира.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто родится у богатырей в новом мультике.