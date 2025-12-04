Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи С реальной историей мало что сходится: кто прототип князя из «Трех богатырей»?

С реальной историей мало что сходится: кто прототип князя из «Трех богатырей»?

4 декабря 2025 13:00
Кадр из мультфильма «Три богатыря на дальних берегах» (2012)

Авторы избегали упоминания конкретных фигур.

Франшиза «Три богатыря» давно стала огромной мультяшной вселенной, где у каждого героя есть узнаваемый прототип из легенд. Но вот с фигурой Киевского Князя возникает любопытная недоговорённость.

Многие зрители предполагают, что за ним стоит образ князя Владимира Святославича — того самого, при котором произошло Крещение Руси. И эта версия имеет право на жизнь.

Однако создатели мультфильмов пошли другим путём. Их Князь — это не портрет одного конкретного правителя, а скорее собирательный образ, вобравший в себя черты многих русских князей.

Чтобы не привязываться к строгим историческим фактам и не совершать ошибок, имя ему намеренно не дают. Это и вправду неудивительно, ведь мультяшный Князь — персонаж с очень сложным характером. Он частенько проявляет жадность, готов пойти на хитрость, бывает излишне осторожен, обожает комфорт и всегда ищет собственную выгоду.

Правда, в самые ответственные моменты он всё же находит в себе силы подняться выше мелких интересов. Тогда в нём просыпается долг перед народом и настоящая княжеская воля.

Ещё один важный штрих, который окончательно отделяет его от истории: в мультфильме он — закоренелый холостяк без наследников, у которого есть только племянница. Это совершенно не вяжется с образом реального князя Владимира.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто родится у богатырей в новом мультике.

Фото: Кадр из мультфильма «Три богатыря на дальних берегах» (2012)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Кот из «Шрэка» был вылитым Зорро: не хватало только одной детали — от плаща в кадре отказались неспроста Кот из «Шрэка» был вылитым Зорро: не хватало только одной детали — от плаща в кадре отказались неспроста Читать дальше 5 декабря 2025
Алеша смеется, Добрыня рассуждает, Илья ломает стены, но кто номер один? Спор длиной в век — кто сильнее из богатырей? Алеша смеется, Добрыня рассуждает, Илья ломает стены, но кто номер один? Спор длиной в век — кто сильнее из богатырей? Читать дальше 2 декабря 2025
Кто стоит за Ильей, Добрыней и Алешей: имена жен ботагырей, которые вы точно слышали, но, возможно, забыли Кто стоит за Ильей, Добрыней и Алешей: имена жен ботагырей, которые вы точно слышали, но, возможно, забыли Читать дальше 2 декабря 2025
Ну, с пополнением! Цвета конвертов выдали пол будущих наследников Алёши, Добрыни и Ильи — вот кто у них родится (спойлер) Ну, с пополнением! Цвета конвертов выдали пол будущих наследников Алёши, Добрыни и Ильи — вот кто у них родится (спойлер) Читать дальше 1 декабря 2025
Крош не от слова «крошка»? Почему героя «Смешариков» зовут именно так и как его имя перевели в Китае Крош не от слова «крошка»? Почему героя «Смешариков» зовут именно так и как его имя перевели в Китае Читать дальше 1 декабря 2025
А что если не «Три кота», а четыре? Создатели мультика-хита прокомментировали слухи о пополнении А что если не «Три кота», а четыре? Создатели мультика-хита прокомментировали слухи о пополнении Читать дальше 1 декабря 2025
До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? Читать дальше 4 декабря 2025
«Переходный возраст» получил 97% на RT и стал одной из самых главных премьер 2025 года: будет ли второй сезон? «Переходный возраст» получил 97% на RT и стал одной из самых главных премьер 2025 года: будет ли второй сезон? Читать дальше 4 декабря 2025
Сначала был Серым, потом стал Белым: а почему Гэндальфа во «Властелине колец» вообще так называли Сначала был Серым, потом стал Белым: а почему Гэндальфа во «Властелине колец» вообще так называли Читать дальше 4 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше