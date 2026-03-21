Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи С первой серии залипнете по самые уши: 3 российских сериала 2026 года, которые уже есть в Сети полностью

С первой серии залипнете по самые уши: 3 российских сериала 2026 года, которые уже есть в Сети полностью

21 марта 2026 13:46
Кадр из сериала «Мертвая точка»

Идеальный вариант для выходных перед экраном телевизора.

Если вы в поиске нового сериала «на вечер, который превратится в ночь», вот три российские новинки 2026 года, которые уже успели собрать хорошие отзывы. Здесь есть все: масштаб, юмор и напряжение.

«Князь Андрей» — масштабная история про власть

Историческая драма переносит нас в XII век и рассказывает о становлении Андрея Боголюбского. Герой возвращается из Византии с амбициозной идеей — превратить Суздаль в новый Царьград.

Но реальность быстро расставляет все по местам: интриги, борьба за власть и сложные отношения с отцом Юрием Долгоруким становятся главными испытаниями. Это тот случай, когда сериал цепляет не только сюжетом, но и атмосферой — чувствуется размах и серьезный подход.

«Гуляй, шальная» — редкий случай удачной комедии

Кадр из сериала «Гуляй, шальная»

Если хочется чего-то легче, но не глупого — обратите внимание на сериал «Гуляй, шальная». Главная героиня — строгий майор полиции, которую после личного скандала «ссылают» руководить самым проблемным отделением.

И вот здесь начинается самое интересное: пьющие сотрудники, хаос и полный бардак. Но героиня явно не из тех, кто сдаётся. Сериал держится на харизме персонажа и знакомых жизненных ситуациях, которые поданы с юмором.

«Мёртвая точка» — детектив, от которого сложно оторваться

Самый напряженный вариант из списка. В центре — юрист Маргарита, чьего отца обвиняют в убийстве. Улики против него выглядят слишком убедительно, но героиня уверена: всё не так просто.

Расследование постепенно раскрывает новые детали, а история уходит далеко за пределы обычного «кто убийца», передает дзен-канал Kinocentr. Здесь много личной драмы, конфликтов и неожиданных поворотов — как раз то, что нужно для залипательного просмотра.

Если коротко: «Князь Андрей» — для любителей эпика, «Гуляй, шальная» — для отдыха, а «Мёртвая точка» — чтобы не отрываться от экрана до финала.

Фото: Кадр из сериала «Мертвая точка»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше