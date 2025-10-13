С первой минуты - как током шибанет: 4 новых фильма 2025 года, после которых тяжело вернуться в реальность

Если хочется кино, которое не отпускает до финальных титров, вот четыре свежих фильма — разные по жанрам, но одинаково увлекающие. Каждый из них держит внимание не спецэффектами, а живыми героями, сильными эмоциями и ощущением, что всё это может случиться рядом.

«Пойман с поличным»

Когда жизнь бывшего бейсболиста (Остин Батлер) превращается в череду барных смен, судьба подбрасывает кота и русских гангстеров. С этого момента его будни становятся смесью хаоса и чёрного юмора. Режиссёр Даррен Аронофски впервые пробует себя в жанре криминальной комедии и делает это со вкусом — ярко, дерзко и без лишней серьёзности.

«Стив»

Киллиан Мерфи играет директора исправительной школы, который каждый день держится на грани. Снятый ручной камерой, фильм буквально дышит тревогой и напряжением. Это не гладкая драма — это документ человеческой усталости и силы духа. И если кто-то ещё сомневался, что Мерфи умеет играть без слов — «Стив» расставит всё по местам.

«На посошок»

Три старых друга снова вместе и отправляются в бесконечное путешествие по родному Венето — с тостами, песнями и грустью по ускользающему времени. На первый взгляд — весёлая пьянка, на деле — меланхоличная притча о взрослении и том, как легко потерять себя, если перестанешь мечтать.

«Школьный автобус»

Основанный на реальных событиях, фильм рассказывает о водителе автобуса (Мэттью МакКонахи), который во время лесного пожара спасает детей, оставаясь с ними один на один со стихией.

Это кино о человеческой стойкости и ценности простых решений, когда вокруг хаос. МакКонахи, его сын и Джейми Ли Кёртис — редкое сочетание правды и искренности, от которого сжимается горло, пишет автор Дзен-канала «Кинокультура».

Эти четыре картины разные по темпу и настроению, но объединяет их одно — они смотрятся на одном дыхании.

