Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи С первой минуты - как током шибанет: 4 новых фильма 2025 года, после которых тяжело вернуться в реальность

С первой минуты - как током шибанет: 4 новых фильма 2025 года, после которых тяжело вернуться в реальность

13 октября 2025 13:46
Кадр из фильма «Пойман с поличным», «Стив», «На посошок», «Школьный автобус»

Держат сильнее, чем триллеры Финчера.

Если хочется кино, которое не отпускает до финальных титров, вот четыре свежих фильма — разные по жанрам, но одинаково увлекающие. Каждый из них держит внимание не спецэффектами, а живыми героями, сильными эмоциями и ощущением, что всё это может случиться рядом.

«Пойман с поличным»

Когда жизнь бывшего бейсболиста (Остин Батлер) превращается в череду барных смен, судьба подбрасывает кота и русских гангстеров. С этого момента его будни становятся смесью хаоса и чёрного юмора. Режиссёр Даррен Аронофски впервые пробует себя в жанре криминальной комедии и делает это со вкусом — ярко, дерзко и без лишней серьёзности.

«Стив»

Киллиан Мерфи играет директора исправительной школы, который каждый день держится на грани. Снятый ручной камерой, фильм буквально дышит тревогой и напряжением. Это не гладкая драма — это документ человеческой усталости и силы духа. И если кто-то ещё сомневался, что Мерфи умеет играть без слов — «Стив» расставит всё по местам.

«На посошок»

Три старых друга снова вместе и отправляются в бесконечное путешествие по родному Венето — с тостами, песнями и грустью по ускользающему времени. На первый взгляд — весёлая пьянка, на деле — меланхоличная притча о взрослении и том, как легко потерять себя, если перестанешь мечтать.

«Школьный автобус»

Основанный на реальных событиях, фильм рассказывает о водителе автобуса (Мэттью МакКонахи), который во время лесного пожара спасает детей, оставаясь с ними один на один со стихией.

Это кино о человеческой стойкости и ценности простых решений, когда вокруг хаос. МакКонахи, его сын и Джейми Ли Кёртис — редкое сочетание правды и искренности, от которого сжимается горло, пишет автор Дзен-канала «Кинокультура».

Эти четыре картины разные по темпу и настроению, но объединяет их одно — они смотрятся на одном дыхании.

Также прочитайте: Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить.

Фото: Кадр из фильма «Пойман с поличным», «Стив», «На посошок», «Школьный автобус»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От «Крестного отца» до «Титаника»: эти 10 фильмов длятся больше трех часов, но смотреть их хочется без паузы От «Крестного отца» до «Титаника»: эти 10 фильмов длятся больше трех часов, но смотреть их хочется без паузы Читать дальше 14 октября 2025
До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист Читать дальше 9 октября 2025
Тут не только «Наруто», «Магическая битва» и «Атака титанов»: 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире Тут не только «Наруто», «Магическая битва» и «Атака титанов»: 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире Читать дальше 11 октября 2025
Что смотрит Елена Лядова, звезда «Измены» и «Тысяча "нет" и одно "да"»: 5 сериалов, которые вдохновляют одну из лучших актрис России Что смотрит Елена Лядова, звезда «Измены» и «Тысяча "нет" и одно "да"»: 5 сериалов, которые вдохновляют одну из лучших актрис России Читать дальше 11 октября 2025
Детектив и мистика в одном флаконе: 5 сериалов Netflix с высоким рейтингом на Rotten Tomatoes, от которых невозможно оторваться Детектив и мистика в одном флаконе: 5 сериалов Netflix с высоким рейтингом на Rotten Tomatoes, от которых невозможно оторваться Читать дальше 11 октября 2025
Считаете «Король Талсы» образцом криминальной драмы? Эти три сериала могут легко отвоевать такой статус Считаете «Король Талсы» образцом криминальной драмы? Эти три сериала могут легко отвоевать такой статус Читать дальше 11 октября 2025
На Rotten Tomatoes все фильмы из этих франшиз «забросали» гнилыми помидорами: в списке даже Эйс Вентура На Rotten Tomatoes все фильмы из этих франшиз «забросали» гнилыми помидорами: в списке даже Эйс Вентура Читать дальше 10 октября 2025
Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну Читать дальше 14 октября 2025
Стало известно, кто сыграет Скалли в новых «Секретных материалах»: с Джиллиан Андерсон ничего общего Стало известно, кто сыграет Скалли в новых «Секретных материалах»: с Джиллиан Андерсон ничего общего Читать дальше 14 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше