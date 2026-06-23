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Киноафиша Статьи С отпускным тестом «вечер перестает быть томным»: вот вам 6 летних кадров из советских фильмов — сможете угадать, откуда они?

С отпускным тестом «вечер перестает быть томным»: вот вам 6 летних кадров из советских фильмов — сможете угадать, откуда они?

23 июня 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Спортлото-82»

Пока отбирали кадры, завидовали всей редакцией.

Есть фильмы, после которых хочется немедленно купить билет на поезд, собрать чемодан и уехать куда глаза глядят. Советское кино особенно хорошо умело передавать это настроение. Южные курорты, прогулки по набережным, походы, дачные приключения и, конечно, курортные романы — всё это давно стало частью любимой классики.

В таких историях герои наконец забывали о работе, бытовых заботах и бесконечных проблемах. Они влюблялись, попадали в забавные ситуации, находили новых друзей и просто наслаждались жизнью. А зрители вместе с ними хотя бы на пару часов отправлялись в отпуск.

Согласитесь, сложно забыть фильмы, где шумит море, светит солнце, звучат любимые песни, а каждый кадр буквально пропитан летним настроением. Именно поэтому многие из этих картин хочется пересматривать снова и снова.

Мы подготовили небольшой тест для настоящих любителей советского кино. Попробуйте угадать знаменитые фильмы по кадрам с героями, которые отдыхают, путешествуют или проводят каникулы.

Возможно, какие-то ответы покажутся очевидными. А некоторые наверняка заставят задуматься. В любом случае это отличный повод вспомнить любимые картины и, возможно, добавить что-то в список для летнего пересмотра.

Ну что, готовы проверить свою память? Тогда начинаем!

Фото: Кадр из фильма «Спортлото-82»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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