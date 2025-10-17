Меню
«С очередной Беллой Рамзи»: Ганн сделает своих «Стражей галактики» для киновселенной DC – фанаты со стажем уже хоронят франшизу

17 октября 2025 10:52
Кадр из фильма «Стражи Галактики. Часть 3»

И звезды «Игры престолов» с «Домом дракона» погоды не сделают.

В новом интервью Rolling Stone глава DC Studios признался, что грядущий фильм о Каре Зор-Эл станет «космическим приключением в духе “Стражей Галактики”». По его словам, картина войдёт в первую главу перезапущенной вселенной DC под названием «Боги и монстры» и покажет зрителям «расширенный мир, где разные истории связаны между собой».

Главную роль исполнит Милли Алкок – та самая юная Рейнира из «Дома дракона». Компанию ей составят Ева Ридли, Маттиас Шенаертс и Джейсон Момоа, который вновь появится на экране, но уже в образе байкера-инопланетянина Лобо.

Режиссёр – Крейг Гиллеспи («Круэлла», «Я, Тоня»), премьера намечена на июнь 2026 года.

«Супермен» (2025)

И если Ганн пытается подогреть интерес обещаниями «приключения, где всё связано», фанаты воспринимают это иначе. В соцсетях уверены: режиссёр просто переносит формулу Marvel в новую песочницу.

«Все персонажи у него одинаковые — хихикающие клоуны», – жалуются зрители.

Другие язвят:

«Ждём, когда Супергёрл включит кассетник с хитами 80-х и улетит спасать безымянную планету с говорящим псом».

«Супермен» (2025)

Особенно досталось кастингу:

«С очередной Беллой Рамзи в главной роли, которую берут непонятно за что».

Ветераны DC-кампании, мечтавшие о возвращении к мрачным тонам Зака Снайдера, видят в новой стратегии сдачу позиций — вместо героизма и трагедий им грозит танцующая под синти-поп Супергерл со своими Грутами, Ракетами да Старлордами.

Ранее мы писали: «Забористая дичь, жду!»: новый трейлер «Бегущего человека» по Кингу разделил зрителей — от восторга до фейспалма

Фото: Кадр из фильма «Стражи Галактики. Часть 3» (2023), «Супермен» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
2 комментария
