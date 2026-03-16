С кого списали Маомао из «Монолога фармацевта»: у героини хитового аниме были реальные прототипы

Мультсериал «Монолог фармацевта» закрутил дворцовые интриги так, что зрители до сих пор путаются в родственных связях и тайных наследниках. Но самое любопытное — за всей этой выдуманной историей скрыты реальные люди. Даже у главной героини оказался живой прототип, который когда-то действительно существовал.

Прототип Маомао

Маомао не выдумана с нуля — у нее есть реальные исторические прототипы. Речь о женщинах-врачевательницах, которые жили и практиковали в средневековой Азии.

Одна из них — кореянка Чан Гым, ставшая первой придворной женщиной-лекарем еще в XVI веке. Она лечила королей, но вошла в историю не просто как умелый врач, а как символ стойкости в мире, где медицина считалась сугубо мужским делом.

Другой прообраз — китаянка Тань Юньсянь, жившая в эпоху Мин. Она оставила после себя медицинские трактаты и доказала: женщины разбираются в лечении ничуть не хуже мужчин.

Маомао в анисе ведет себя точь-в-точь как они — фиксирует каждую деталь, даже когда вокруг никто не ценит ее труда.

Вселенная аниме

Действие аниме происходит в империи Ли — государстве, которого нет на карте, но легко угадывается его реальный прообраз. Название отсылает к династии Тан, основанной императором Ли Юанем. Как и в истории, местные правители ведут род из кочевых племен.

Столицу империи рисовали, явно оглядываясь на реальную Чанъань времен династии Тан — сегодня это город Сиань. А императорский дворец в мультсериале почти дословно копирует знаменитый Дамингун.