Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи С кем была Калугина до Новосельцева и как она отомстила бывшему? Эту пикантную деталь в «Служебном романе» не все заметили

С кем была Калугина до Новосельцева и как она отомстила бывшему? Эту пикантную деталь в «Служебном романе» не все заметили

26 ноября 2025 18:08
Кадр из фильма «Служебный роман»

А ведь все было на поверхности.

«Служебный роман» оставляет зрителю только намёк на прошлую любовь Калугиной: «Ходил ко мне один человек, долго ходил, а потом женился на подруге». Имени нет, история не раскрыта, но если внимательно разложить детали, картинка складывается.

Единственный мужчина в отделе, подходящий под фразу, — Бубликов. Он занимает высокий пост, активно флиртует, вызывает неоднозначные реакции коллег.

Именно его Оля называет «карьеристом», и это самое прямое определение бывшего, который мог подняться по службе рядом с Калугиной, а затем выбрать другую.

Почему именно он?

  • Во-первых, совпадает служебная позиция. Бубликов — начальник отдела, та самая должность, за которую позже будет бороться Новосельцев.
  • Во-вторых, реакция Калугиной на Бубликова — не раздражение и не симпатия, а дистанция. Он словно существует рядом, но вне её поля зрения, как человек, с которым когда-то оставлены счёты.
  • В-третьих, способ её мести слишком аккуратен, чтобы быть случайностью: она не увольняет его, а перемещает рабочее место под лестницу — тихо, но болезненно. А подруг, по её словам, «ликвидировала». Это не метафора, а личный итог старой истории, которая изменила её поведение и сделала той самой «мымрой».
Кадр из фильма «Служебный роман»

Как расставлены акценты в фильме

Калугина стала строгой не от сухости характера, а после пережитого удара. Она закопалась в отчётах, оставила личное за кадром, выбрала порядок вместо уязвимости. Потому Новосельцев сначала ломает её щит шуткой, потом — участием, и только после этого возникает роман, за которым мы следим весь фильм.

Кадр из фильма «Служебный роман»

Если собрать намёки, фразы, служебные расстановки и отношение героев, то самым вероятным «тем, кто ходил», был именно Бубликов, пишет автор Дзен-канала «Заметки Инсайдера».

«Служебный роман» не называет имя, но оставляет достаточно следов, чтобы зритель мог завершить линию сам. Калугина потеряла человека, друга и коллегу — поэтому она изменилась. Поэтому Новосельцев стал не первым, а тем, кто пришёл после.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему «Служебный роман» на самом деле заканчивается трагедией.

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Смотрели «Афоню» 100 раз — но только самые наблюдательные заметили, какие часы носил Борщев: между прочим, стоили целое состояние Смотрели «Афоню» 100 раз — но только самые наблюдательные заметили, какие часы носил Борщев: между прочим, стоили целое состояние Читать дальше 26 ноября 2025
Снимали вовсе не зимой и без настоящего снега: раскрываем обман главного новогоднего фильма «Ирония судьбы» Снимали вовсе не зимой и без настоящего снега: раскрываем обман главного новогоднего фильма «Ирония судьбы» Читать дальше 25 ноября 2025
Варлей повезло: Селезнева объяснила, почему Гайдай отказал ей в роли Нины в «Кавказской пленнице» Варлей повезло: Селезнева объяснила, почему Гайдай отказал ей в роли Нины в «Кавказской пленнице» Читать дальше 27 ноября 2025
Пеннивайз только начал: следующие сезоны «Оно» будут еще страшнее — вот о чем сказала Роуз Пеннивайз только начал: следующие сезоны «Оно» будут еще страшнее — вот о чем сказала Роуз Читать дальше 26 ноября 2025
5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии 5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии Читать дальше 26 ноября 2025
Почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке: отсылку поняли не все Почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке: отсылку поняли не все Читать дальше 26 ноября 2025
Не Горбунков, а новый агент 007: две эти сцены в «Бриллиантовой руке» Гайдай подсмотрел в «бондиане» Не Горбунков, а новый агент 007: две эти сцены в «Бриллиантовой руке» Гайдай подсмотрел в «бондиане» Читать дальше 26 ноября 2025
За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего Читать дальше 26 ноября 2025
Фильм «Девчата» вышел в 1961 году, но не потерял актуальности: вот от чего в восторге зумеры Фильм «Девчата» вышел в 1961 году, но не потерял актуальности: вот от чего в восторге зумеры Читать дальше 25 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше