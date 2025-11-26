С кем была Калугина до Новосельцева и как она отомстила бывшему? Эту пикантную деталь в «Служебном романе» не все заметили

А ведь все было на поверхности.

«Служебный роман» оставляет зрителю только намёк на прошлую любовь Калугиной: «Ходил ко мне один человек, долго ходил, а потом женился на подруге». Имени нет, история не раскрыта, но если внимательно разложить детали, картинка складывается.

Единственный мужчина в отделе, подходящий под фразу, — Бубликов. Он занимает высокий пост, активно флиртует, вызывает неоднозначные реакции коллег.

Именно его Оля называет «карьеристом», и это самое прямое определение бывшего, который мог подняться по службе рядом с Калугиной, а затем выбрать другую.

Почему именно он?

Во-первых, совпадает служебная позиция. Бубликов — начальник отдела, та самая должность, за которую позже будет бороться Новосельцев.

Во-вторых, реакция Калугиной на Бубликова — не раздражение и не симпатия, а дистанция. Он словно существует рядом, но вне её поля зрения, как человек, с которым когда-то оставлены счёты.

В-третьих, способ её мести слишком аккуратен, чтобы быть случайностью: она не увольняет его, а перемещает рабочее место под лестницу — тихо, но болезненно. А подруг, по её словам, «ликвидировала». Это не метафора, а личный итог старой истории, которая изменила её поведение и сделала той самой «мымрой».

Как расставлены акценты в фильме

Калугина стала строгой не от сухости характера, а после пережитого удара. Она закопалась в отчётах, оставила личное за кадром, выбрала порядок вместо уязвимости. Потому Новосельцев сначала ломает её щит шуткой, потом — участием, и только после этого возникает роман, за которым мы следим весь фильм.

Если собрать намёки, фразы, служебные расстановки и отношение героев, то самым вероятным «тем, кто ходил», был именно Бубликов, пишет автор Дзен-канала «Заметки Инсайдера».

«Служебный роман» не называет имя, но оставляет достаточно следов, чтобы зритель мог завершить линию сам. Калугина потеряла человека, друга и коллегу — поэтому она изменилась. Поэтому Новосельцев стал не первым, а тем, кто пришёл после.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему «Служебный роман» на самом деле заканчивается трагедией.