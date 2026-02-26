С каждым годом становилось все хуже: нашли причину, по которой франшизу «Три богатыря» разлюбили зрители

Это случилось не в один миг, а постепенно.

Помните времена, когда «Три богатыря» смотрелись на одном дыхании? Живой фольклор, остроумные диалоги, харизматичные злодеи — формула работала безотказно. Это было лёгкое, но не глупое семейное кино, которое одинаково заходило и детям, и взрослым.

Но чем дальше двигалась франшиза, тем заметнее становилось: что-то пошло не так.

Сюжеты стали проще — и беднее

В ранних частях у каждой истории был стержень. Конфликт, развитие, понятная цель героев. Сейчас же многие фильмы больше напоминают цепочку шуток, склеенных между собой условным сюжетом.

Фольклорная основа отошла на второй план, а на её место пришла буффонада. Да, стало громче и ярче — но драматургии от этого не прибавилось. Злодеи всё чаще выглядят карикатурно, ставки ощущаются ниже, а приключение — менее захватывающим.

Перегруз Юлием сыграл злую шутку

Конь Юлий когда-то был идеальной комической специей. Ровно столько, чтобы разбавить пафос. Но в какой-то момент его стало слишком много.

В нескольких частях именно Юлий и князь фактически тащат экранное время на себе, а сами богатыри отходят в тень. Для короткого скетча это работает, но в полном метре быстро утомляет. Зритель всё-таки приходит смотреть на подвиги богатырей, а не на бесконечный стендап.

Коммерческий успех тоже подвёл

После мощных сборов создатели явно сделали ставку на безопасную массовость. Формула упростилась, риски сократились, экспериментов стало меньше. В результате фильмы выходят стабильно… но обсуждают их уже не так горячо.

И всё же у франшизы по-прежнему огромный запас прочности. Стоит лишь вернуть фокус на сильную историю, внятный конфликт и самих богатырей в центр событий — и магия вполне может вернуться. Потому что зритель, как ни крути, всё ещё готов верить в наших былинных героев.