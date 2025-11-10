С хронологией важно не ошибиться: сколько сезонов в аниме «Семья шпиона»

Есть не только сериал, но и полнометражный фильм.

Аниме «Семья шпиона» представляет собой уникальное сочетание шпионского триллера и семейной комедии. Сюжет вращается вокруг трёх персонажей, вынужденных играть роли близких людей: профессиональный разведчик под кодовым именем Сумрак, наёмная убийца Йор и девочка-телепат Аня.

Каждый из них скрывает свою истинную сущность. Именно это сочетание опасных профессий героев с их трогательными попытками построить отношения составило основу успеха проекта.

Сезоны аниме «Семья шпиона»

Первый сезон аниме «Семья шпиона» знакомит зрителей со становлением семьи Форджер. Зрители наблюдают за поступлением Ани в элитную академию Иден, становятся свидетелями первой встречи Лойда с братом Йор, а также видят, как девочка получает свою первую звёздочку Стеллы.

Вторая половина сезона посвящена новым событиям: в семье появляется пёс Бонд, Аня сдаёт промежуточные экзамены, Лойд выполняет совместную операцию с коллегой и впервые сталкивается с загадочным Донованом Десмондом.

Обе части первого сезона были выпущены в 2022 году. Продолжение истории появилось в 2023 году. Второй сезон фокусируется на последствиях встречи учёных и специальной миссии Йор на круизном лайнере.

Между первым и вторым сезоном хронологически располагается полнометражный фильм «Семья шпиона: Код Белый», дополняющий историю семьи Форджер новыми деталями и приключениями.

Третий сезон аниме «Семья шпиона»

В октябре 2025 года стартовал третий сезон аниме «Семья шпиона», состоящий из 13 эпизодов. Новые серии посвящены ключевым событиям: похищению школьного автобуса с Аней, исследованию прошлого Сумрака и раскрытию мотивов, побудивших его присоединиться к организации WISE.

Для полного понимания сюжета рекомендуют просмотр франшизы в хронологическом порядке выпуска. Тогда полнометражный мультфильм органично вписывается между первым и вторым сезоном, в крайнем случае его можно посмотреть перед началом третьего сезона.

