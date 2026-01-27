С «Грузом 200» в один ряд и ставить нельзя: пересмотрела «Трассу» и поняла, чем она хуже фильмов Балабанова

Сериал «Трасса» стал одним из самых сильных релизов 2024 года, забрав немало премий. Зрители отмечали и напряженную атмосферу, и лихо закрученный сюжет, и прекрасно подобранных актеров.
А критики в рецензиях часто сравнивали «Трассу» с некоторыми фильмами Алексея Балабанова вроде «Груза 200», полагая, что ленты сопоставимы по уровню мрачности и безысходности. Но в Сети с этим мнением категорически не согласны.
«Трасса» и фильмы Алексея Балабанова
Некоторые зрители обращают внимание на слабые места в сценарии сериала «Трасса». По их мнению, в нём чувствуется определённая шаблонность.
Создание напряжённой атмосферы иногда кажется искусственным и даже грубоватым. Сюжетные повороты не всегда производят нужный эффект.
Многие моменты выглядят натянуто, особенно это касается работы правоохранительных органов, которая показана не слишком убедительно.
Поэтому сравнивать сериал с фильмами Алексея Балабанова, невозможно.
«Мрачная атмосфера и социальный подтекст никак не ставят простую и прямолинейную "Трассу" рядом с иносказательным "Грузом-200". И уж тем более, с другими картинами Балабанова», — пишет автор Дзен-канала «КИНОВАРНЯ».
Мнение зрителей
Впрочем, нашлись и те комментаторы, кто предлагает не считать «Груз 200» идеальным мерилом качества.
«В каком месте "Груз 200" великий фильм? Душевный стриптиз психически больного человека», «С "Груз 200", никакого сравнения, вообще. Фильм смотрела сразу после выхода, это была оторопь. А "Трасса", это скорее, лихо закрученный детектив-триллер», «"Груз 200", на мой взгляд, совершенно мерзкий, отвратный, нереалистичный фильм!», «Я "Груз 200" не смогла смотреть, тошно. А "Трассу" нормально, все там как надо», — пишут пользователи.