С «Грузом 200» в один ряд и ставить нельзя: пересмотрела «Трассу» и поняла, чем она хуже фильмов Балабанова

Сериал «Трасса» стал одним из самых сильных релизов 2024 года, забрав немало премий. Зрители отмечали и напряженную атмосферу, и лихо закрученный сюжет, и прекрасно подобранных актеров.

А критики в рецензиях часто сравнивали «Трассу» с некоторыми фильмами Алексея Балабанова вроде «Груза 200», полагая, что ленты сопоставимы по уровню мрачности и безысходности. Но в Сети с этим мнением категорически не согласны.

«Трасса» и фильмы Алексея Балабанова

Некоторые зрители обращают внимание на слабые места в сценарии сериала «Трасса». По их мнению, в нём чувствуется определённая шаблонность.

Создание напряжённой атмосферы иногда кажется искусственным и даже грубоватым. Сюжетные повороты не всегда производят нужный эффект.

Многие моменты выглядят натянуто, особенно это касается работы правоохранительных органов, которая показана не слишком убедительно.

Поэтому сравнивать сериал с фильмами Алексея Балабанова, невозможно.

«Мрачная атмосфера и социальный подтекст никак не ставят простую и прямолинейную "Трассу" рядом с иносказательным "Грузом-200". И уж тем более, с другими картинами Балабанова», — пишет автор Дзен-канала «КИНОВАРНЯ».

Мнение зрителей

Впрочем, нашлись и те комментаторы, кто предлагает не считать «Груз 200» идеальным мерилом качества.