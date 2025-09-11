Меню
Киноафиша Статьи С гибридом все понятно, но вот трибрид? Объясняем, почему дочь Клауса Майклсона стала ведьмой, оборотнем и вампиром

11 сентября 2025 09:25
Кадр из сериала «Древние»

Получилась довольно взрывная смесь.

Фанаты «Дневников вампира» и «Древних» долго не могли понять — почему дочь Клауса Майклсона стала первым в истории трибридом? В отличие от своего отца Клауса, который был «всего лишь» гибридом, Хоуп удалось сохранить ведьминскую сущность даже после превращения в вампира.

Но как такое вообще возможно? Почему Клаус утратил магию, а его дочь — нет?

Почему Клаус не был трибридом

Клаус родился с генами ведьмы, но когда его превратили в вампира, он лишился этой стороны своей природы. По законам вселенной «Дневников», ведьмы — слуги природы, а вампиры — её извращение. Поэтому став вампиром, Клаус утратил связь с магией.

Исключения существовали — например, близнецы вроде Кая Паркера, которые могли «вытягивать» магию извне и поэтому оставались ведьмами даже после обращения. Но Клаус к ним не относился.

Хоуп: рождённая особенной

Хоуп была уникальной ещё до рождения. Её мать Хейли — оборотень, а Клаус передал дочери и свои гены вампира, и свою ведьмовскую линию. К тому же в семье её бабушки действует «проклятие первенца» — каждый первенец рождается невероятно сильной ведьмой.

Таким образом, природа словно собрала в одном человеке все элементы, необходимые для будущей победы над Маливором — чудовищем, уничтожить которое могла лишь комбинация ведьмы, вампира и оборотня.

Природа сделала выбор

Кадр из сериала «Наследие»

С точки зрения вселенной, трибрид Хоуп — не случайность, а необходимость. Если бы трибридом стал Клаус, который не раз проявлял готовность сжечь мир ради любимых, всё могло бы закончиться катастрофой.

Хоуп же унаследовала от матери способность жертвовать личным счастьем ради спасения других. Именно это сделало её «правильным трибридом» — тем, кого допустила сама Природа.

Итог

Хоуп Майклсон стала трибридом не потому, что авторы внезапно изменили правила, а потому что вся мифология франшизы вела к этому моменту. Она — результат баланса Клауса и Хейли, наследница силы и ответственности, а также оружие против Маливора.

И хотя фанаты могут спорить, насколько логично это объяснено в сериале, одно ясно: такого персонажа в этой вселенной больше не появится.

Фото: Кадр из сериала «Древние»
Анастасия Луковникова
