С Фродо и Гэндальфом все понятно, а что с Леголасом? Орландо Блум ответил, будет ли он сниматься в «Охоте на Голлума»

Это был бы грандиозный подарок для поклонников франшизы.

Фанаты Средиземья готовятся к новому фильму «Властелин колец: Охота на Голлума», который выйдет в декабре 2027 года. Режиссёром станет Энди Серкис — тот самый, кто когда-то подарил миру культового Голлума.

В проекте уже подтвердили участие Иэна Маккеллана (Гэндальф) и возвращение Фродо, а вот имя Орландо Блума в списке пока отсутствует. Однако сам актёр дал понять: дверь для Леголаса всё ещё открыта.

Что сказал Блум

В эфире Today Show актёр признался, что никаких официальных предложений пока не получал:

«На самом деле я не слышал ни звука. Я знаю, что фильм сосредоточен на Голлуме, так что всё возможно».

При этом Блум добавил: ему не хотелось бы, чтобы Леголаса сыграл кто-то другой.

«Это потрясающая роль. Я благодарен, что был её частью. Но мне бы не хотелось видеть Леголаса в исполнении другого актёра».

Как Леголас связан с «Охотой на Голлума»

История, на основе которой строится фильм, описана Толкином в приложениях к «Властелину колец». По сюжету Арагорну поручают поймать Голлума и доставить его в Лихолесье, к королю Трандуилу. А когда Голлум сбегает, именно Леголас отправляется в Ривенделл, чтобы сообщить об этом на Совете Элронда.

Таким образом, у сценаристов есть удобный способ вернуть персонажа Орландо Блума в сюжет — и не в виде камео, а как ключевого участника событий.

Главная интрига

Прошло уже почти четверть века с момента выхода «Братства кольца», и вопрос о том, вернут ли культовых актёров с помощью технологий омоложения или решат перезапустить роли, остаётся открытым.

Опыт «Колец власти» показывает, что фанаты крайне болезненно воспринимают замену любимых персонажей, и Warner Bros. рискует потерять лояльность аудитории.

Для многих зрителей Блум навсегда останется Леголасом, и если Серкис сумеет вернуть актёра, фильм только выиграет в зрительских симпатиях.

