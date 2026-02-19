Меню
С этой героиней «Игры престолов» Дункан из «Рыцаря Семи Королевств» связан напрямую: сначала об этом догадались фанаты, а потом и Мартин

19 февраля 2026 12:00
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Писатель подтвердил популярную теорию.

23 февраля HBO покажет последнюю серию первого сезона «Рыцаря Семи Королевств». Для Дункана Высокого и для всего Вестероса это будет точка невозврата. А пока зрители досматривают вышедшие эпизоды, фанаты «Игры престолов» копаются в родословных, выясняют, кто из новых героев кому и кем приходится в будущем.

Особенно всех интересует степень родства между персонажами спин-оффа и теми, кого мы уже знаем по «Игре престолов».

Бриенна Тарт

Бриенна Тарт и Дункан Высокий — тот случай, когда фанатская теория оказалась правдой. Долгое время сначала читатели, а теперь и зрители просто замечали: ну слишком они похожи. Огромный рост, неуклюжая мощь, верность кодексу и совершенно неаристократическая манера драться.

В «Пире стервятников» Бриенна носит щит, который срисовала с герба в отцовской оружейной — тот самый, с деревом и падающей звездой, принадлежавший когда‑то Дункану Высокому.

В книгах никаких пояснений не было, но в итоге Джордж Мартин подтвердил, что герои — родственники. Как именно они связаны, он уточнять не стал. То ли Дунк нарушил обет целомудрия, то ли у него были родственники помимо прямых потомков — неизвестно. Будет ли когда‑нибудь отдельная повесть про службу Дункана в Королевской гвардии, Мартин тоже не говорит.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Эгг

Эйгон V Таргариен, он же Эгг, занимает в семейном древе ровно ту точку, откуда тянутся равные нити к обеим историям — и к «Дому дракона», и к «Игре престолов». Он прапраправнук Рейниры, той самой, из‑за которой начался танец драконов. И при этом он же — прадед Дейенерис Бурерождённой, а еще прапрадед Джона Сноу, ведь тот тоже на самом деле Таргариен.

Среди потомков Эгга затесался и Эйерис, тот самый Безумный король. Его паранойя и жестокость привели к восстанию Роберта Баратеона, гибели династии и в конечном счёте ко всему, что зрители видели в самом начале «Игры престолов».

Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Светлана Левкина
