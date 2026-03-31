С этого фильма и начался распад СССР: для 1989 года это было слишком — да и сейчас вызывает споры

Фильм «Интердевочка» режиссера Петра Тодоровского стал одной из самых обсуждаемых картин конца 1980-х. Однако, по мнению режиссера и актера Николая Бурляева, именно эта лента стала переломным моментом для всего советского кинематографа.

Почему Интердевочку считают поворотным фильмом

Картина вышла в 1989 году — в период перестройки, когда советское кино начало активно меняться. По словам Бурляева, именно после «Интердевочки» на экране появились новые типажи героев, которых раньше практически не было.

«Режиссер „Интердевочки“ Петр Ефимович Тодоровский — один из величайших наших кинотворцов — насколько я знаю, не хотел делать этот фильм. Но окружение ему говорило — попробуй, интересная же тема. Не знаю, задумывался ли он о смыслах или ставил целью прорвать запретную тему и поговорить о том, о чем раньше не говорили. Это сложно сейчас понять», — отметил режиссер Николай Бурляев в интервью NEWS.ru.

Изменения в кино конца 80-х

По мнению режиссера, именно после выхода картины изменилась тональность советского кино. Если раньше на экране преобладали лирические героини, то затем появились более противоречивые персонажи и сложные социальные темы.

Бурляев считает, что эти изменения совпали с общими культурными процессами конца 1980-х.

«Деградация нашей культуры началась с того момента, как объявили перестройку», — заявил он.

Почему Интердевочка до сих пор вызывает споры

Фильм Петра Тодоровского остается одной из самых обсуждаемых картин позднего СССР. Одни считают его смелым и честным высказыванием о времени, другие — символом изменений, которые повлияли на дальнейшее развитие кинематографа.

Споры вокруг «Интердевочки» продолжаются до сих пор, что только подтверждает: картина действительно стала важной частью истории отечественного кино.