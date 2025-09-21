Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи С этими 5 фильмами даже самый скучный осенний вечер преобразится: №4 обожает Тарантино

С этими 5 фильмами даже самый скучный осенний вечер преобразится: №4 обожает Тарантино

21 сентября 2025 20:33
Кадр из фильма «Олдбой»

Не забудьте закрыть двери на все замки, чтобы не было так страшно.

Осень — идеальное время, чтобы щекотать себе нервы. За окном дождь, в комнате пахнет чаем и корицей, а экран мерцает напряжёнными историями, от которых дыхание сбивается.

Собрали пять триллеров, которые особенно вкусно смотрятся именно в эту пору — когда плед теплее, чем одеяло, а темнота за окном будто подыгрывает сюжету.

«Мементо», 2000

Кристофер Нолан предложил зрителю головоломку: герой с амнезией помнит только последние 15 минут своей жизни и ведёт расследование при помощи татуировок и фотографий. Фильм идёт в обратном порядке — идеально для длинных осенних вечеров, когда хочется потеряться во времени.

«Паразиты», 2019

Корейский шедевр Пон Чжун Хо — это не только о социальной пропасти между бедными и богатыми, но и о том, как хрупок уютный дом. Начинается почти как лёгкая драма, а заканчивается так, что вы невольно проверяете, закрыты ли двери. Для дождливого вечера — самое то.

«Чёрный лебедь», 2010

Натали Портман в роли балерины, теряющей контроль над собой, — это эстетика осенней одержимости. Фильм плавно превращает изящный балет в мрачную галлюцинацию, где границы реальности исчезают, как утренний туман.

«Олдбой», 2003

Фильм, который Квентин Тарантино называл одним из лучших. Пятнадцать лет заточения в одной комнате, а затем — мрачная одиссея мести. Осень только добавляет фильму веса: листья летят, а внутри всё разрывает жажда ответа.

«Отступники», 2006

Скорсезе здесь мастерски сплетает судьбы полицейского и мафиози, оба работают под прикрытием и оба знают, что кто-то рядом — предатель. Осень делает напряжение гуще: кажется, будто сама природа готовит финальный расклад.

Эти фильмы не просто напугают, а добавят осенним вечерам глубины и загадочности. Выбирайте любой — и дождь за окном станет частью истории.

Читайте также: «Жду с нетерпением!» — пишут зрители об этих премьерах: 5 турдизи, которые выйдут осенью, а зрителям не терпится посмотреть их сейчас же

Фото: Кадр из фильма «Олдбой»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+ Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+ Читать дальше 26 сентября 2025
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову 5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову Читать дальше 26 сентября 2025
Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь Читать дальше 26 сентября 2025
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Читать дальше 25 сентября 2025
5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю 5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю Читать дальше 25 сентября 2025
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят 1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят Читать дальше 29 сентября 2025
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Читать дальше 28 сентября 2025
Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше