Из-за «Первого отдела» забыли о других премьерах: эти 3 популярных детектива ждем уже скоро — долгожданные продолжения

В 2026 году пятый сезон «Первого отдела» стал долгожданной новинкой. Однако сюрпризы на этом незакончены. Уже скоро появятся новые сезоны не менее популярных детективов. Что стоит ждать?
Инспектор Гаврилов
Третий сезон сериала выйдет в 2026 году, дату премьеры пока не объявляют. В главной роли снова заявлен Виктор Добронравов, к актёрскому составу добавится Алексей Гуськов. Сюжет предыдущего сезона завершился на кульминации вокруг мошенника Саши Медного, который выдавал себя за начальника ОМВД Гаврилова. В решающий момент по нему открыл огонь прибывший из столицы коллега Кристина, и полученное тяжёлое ранение предвещает серьёзные перемены в работе отделения в Усть-Шахтинске. На фоне подготовки к мэрским выборам некоторым силам выгодно участие Гаврилова в кампании, а обстановка осложняется появлением в городе таинственного Ворона — отца Медного и авторитета в криминальной среде.
Страх над Невой. Огненный круг
Премьера второго сезона запланирована на 9 апреля. В главной роли снова выступает Антон Хабаров. Действие нового сезона разворачивается в Ленинграде в начале лета 1970 года и начинается с резонансного пожара во дворе научно-исследовательского института, где при многочисленных свидетелях погибли доктор наук Лидия Алиева и двое её коллег. Расследование поручено майору Владимиру Чубину и лейтенанту Егору Федорову, прибывшему из столицы. Ранее этот дуэт уже раскрывал дело о секте, поклонявшейся Чернобогу. Следователям предстоит не только установить виновных, но и выяснить, не связан ли поджог с возможным возрождением опасного культа.
Высшая мера
Второй сезон проекта выйдет в 2026 году, конкретной даты пока нет. В центре истории — герой Александра Бухарова. На отдыхе в Минске Егор Таболин стал свидетелем преступления против преподавателя и коллекционера старинных икон, который до этого передал экспонаты в музей.
Версия следствия предполагает похищение одной из ценных икон. Почти одновременно в Ярославле произошло похожее преступление, жертвой которого стал местный ювелир, и Таболин приходит к выводу о возможной связи эпизодов. Вскоре расследование показывает, что оба случая — часть длительной серии краж антиквариата с общим почерком, и теперь ему предстоит распутать всю цепочку преступлений.