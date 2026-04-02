Из-за «Первого отдела» забыли о других премьерах: эти 3 популярных детектива ждем уже скоро — долгожданные продолжения

В 2026 году пятый сезон «Первого отдела» стал долгожданной новинкой. Однако сюрпризы на этом незакончены. Уже скоро появятся новые сезоны не менее популярных детективов. Что стоит ждать?

Третий сезон сериала выйдет в 2026 году, дату премьеры пока не объявляют. В главной роли снова заявлен Виктор Добронравов, к актёрскому составу добавится Алексей Гуськов. Сюжет предыдущего сезона завершился на кульминации вокруг мошенника Саши Медного, который выдавал себя за начальника ОМВД Гаврилова. В решающий момент по нему открыл огонь прибывший из столицы коллега Кристина, и полученное тяжёлое ранение предвещает серьёзные перемены в работе отделения в Усть-Шахтинске. На фоне подготовки к мэрским выборам некоторым силам выгодно участие Гаврилова в кампании, а обстановка осложняется появлением в городе таинственного Ворона — отца Медного и авторитета в криминальной среде.

Страх над Невой. Огненный круг

Премьера второго сезона запланирована на 9 апреля. В главной роли снова выступает Антон Хабаров. Действие нового сезона разворачивается в Ленинграде в начале лета 1970 года и начинается с резонансного пожара во дворе научно-исследовательского института, где при многочисленных свидетелях погибли доктор наук Лидия Алиева и двое её коллег. Расследование поручено майору Владимиру Чубину и лейтенанту Егору Федорову, прибывшему из столицы. Ранее этот дуэт уже раскрывал дело о секте, поклонявшейся Чернобогу. Следователям предстоит не только установить виновных, но и выяснить, не связан ли поджог с возможным возрождением опасного культа.

Второй сезон проекта выйдет в 2026 году, конкретной даты пока нет. В центре истории — герой Александра Бухарова. На отдыхе в Минске Егор Таболин стал свидетелем преступления против преподавателя и коллекционера старинных икон, который до этого передал экспонаты в музей.

Версия следствия предполагает похищение одной из ценных икон. Почти одновременно в Ярославле произошло похожее преступление, жертвой которого стал местный ювелир, и Таболин приходит к выводу о возможной связи эпизодов. Вскоре расследование показывает, что оба случая — часть длительной серии краж антиквариата с общим почерком, и теперь ему предстоит распутать всю цепочку преступлений.