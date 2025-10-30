С чего начать и чем закончить марафон «Пилы»: идеальный порядок фильмов для ночи ужасов — 9 жутких историй с 2004 по 2023

Хэллоуин на носу — а это значит, что пора доставать попкорн и готовиться к самому беспощадному марафону ужасов. «Пила» — не просто серия фильмов, а целая философия боли, вины и второй попытки.
С 2004 года франшиза превратилась в культ, а её главный герой Джон Крамер — в икону хоррора, который пугает не криками, а логикой.
В этом году она снова актуальна: в 2025-м Lionsgate возвращается на российский рынок, а значит, пересмотреть все части — дело чести для любого фаната жанра.
Как смотреть, чтобы не запутаться
За 20 лет «Пила» превратилась в сложный пазл, где каждая часть переплетается с другой. Если включить фильмы не в том порядке, можно поймать спойлер на десятилетие вперёд.
Вот актуальная хронология франшизы — по событиям, а не по датам релиза:
|
№
|
Название фильма
|
Год выхода
|
Хронология событий
|
1
|
Пила: Игра на выживание
|
2004
|
Начало истории Джона Крамера
|
2
|
Пила X
|
2023
|
Между 1-й и 2-й частями
|
3
|
Пила 2
|
2005
|
Через несколько месяцев после первой
|
4
|
Пила 3 / Пила 4
|
2006–2007
|
События идут параллельно
|
5
|
Пила 5
|
2008
|
История Хоффмана
|
6
|
Пила 6
|
2009
|
Прямое продолжение
|
7
|
Пила 3D
|
2010
|
Финал основной линии
|
8
|
Пила 8
|
2017
|
Спустя десять лет
|
9
|
Пила: Спираль
|
2021
|
Новое поколение игр
Что ждёт дальше
Одиннадцатая часть «Пилы» была запланирована на 26 сентября 2025 года, но студия Lionsgate временно поставила проект на паузу. Сценарий готов, а режиссёр Кевин Гротерт — всё тот же человек, что снял «Пилу 6» и «Пилу X».
В кулуарах говорят, что если переговоры возобновятся до конца года, новый виток франшизы может попасть в кино уже к следующему Хэллоуину.
А пока — идеальный момент вспомнить всё с самого начала: от ржавой ванны 2004-го до мексиканских кошмаров Джона Крамера. Ведь каждый, кто садится на марафон «Пилы», играет свою собственную игру.
