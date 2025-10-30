Меню
С чего начать и чем закончить марафон «Пилы»: идеальный порядок фильмов для ночи ужасов — 9 жутких историй с 2004 по 2023

30 октября 2025 09:25
Кадр из фильма «Пила»

Кто знает, может в этом году выйдет новая часть киноленты, но это не точно.

Хэллоуин на носу — а это значит, что пора доставать попкорн и готовиться к самому беспощадному марафону ужасов. «Пила» — не просто серия фильмов, а целая философия боли, вины и второй попытки.

С 2004 года франшиза превратилась в культ, а её главный герой Джон Крамер — в икону хоррора, который пугает не криками, а логикой.

В этом году она снова актуальна: в 2025-м Lionsgate возвращается на российский рынок, а значит, пересмотреть все части — дело чести для любого фаната жанра.

Кадр из фильма «Пила»

Как смотреть, чтобы не запутаться

За 20 лет «Пила» превратилась в сложный пазл, где каждая часть переплетается с другой. Если включить фильмы не в том порядке, можно поймать спойлер на десятилетие вперёд.

Вот актуальная хронология франшизы — по событиям, а не по датам релиза:

Название фильма

Год выхода

Хронология событий

1

Пила: Игра на выживание

2004

Начало истории Джона Крамера

2

Пила X

2023

Между 1-й и 2-й частями

3

Пила 2

2005

Через несколько месяцев после первой

4

Пила 3 / Пила 4

2006–2007

События идут параллельно

5

Пила 5

2008

История Хоффмана

6

Пила 6

2009

Прямое продолжение

7

Пила 3D

2010

Финал основной линии

8

Пила 8

2017

Спустя десять лет

9

Пила: Спираль

2021

Новое поколение игр

Что ждёт дальше

Одиннадцатая часть «Пилы» была запланирована на 26 сентября 2025 года, но студия Lionsgate временно поставила проект на паузу. Сценарий готов, а режиссёр Кевин Гротерт — всё тот же человек, что снял «Пилу 6» и «Пилу X».

В кулуарах говорят, что если переговоры возобновятся до конца года, новый виток франшизы может попасть в кино уже к следующему Хэллоуину.

А пока — идеальный момент вспомнить всё с самого начала: от ржавой ванны 2004-го до мексиканских кошмаров Джона Крамера. Ведь каждый, кто садится на марафон «Пилы», играет свою собственную игру.

Фото: Кадр из фильма «Пила»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
