С чего начать и чем закончить марафон «Пилы»: идеальный порядок фильмов для ночи ужасов — 9 жутких историй с 2004 по 2023

Кто знает, может в этом году выйдет новая часть киноленты, но это не точно.

Хэллоуин на носу — а это значит, что пора доставать попкорн и готовиться к самому беспощадному марафону ужасов. «Пила» — не просто серия фильмов, а целая философия боли, вины и второй попытки.

С 2004 года франшиза превратилась в культ, а её главный герой Джон Крамер — в икону хоррора, который пугает не криками, а логикой.

В этом году она снова актуальна: в 2025-м Lionsgate возвращается на российский рынок, а значит, пересмотреть все части — дело чести для любого фаната жанра.

Как смотреть, чтобы не запутаться

За 20 лет «Пила» превратилась в сложный пазл, где каждая часть переплетается с другой. Если включить фильмы не в том порядке, можно поймать спойлер на десятилетие вперёд.

Вот актуальная хронология франшизы — по событиям, а не по датам релиза:

№ Название фильма Год выхода Хронология событий 1 Пила: Игра на выживание 2004 Начало истории Джона Крамера 2 Пила X 2023 Между 1-й и 2-й частями 3 Пила 2 2005 Через несколько месяцев после первой 4 Пила 3 / Пила 4 2006–2007 События идут параллельно 5 Пила 5 2008 История Хоффмана 6 Пила 6 2009 Прямое продолжение 7 Пила 3D 2010 Финал основной линии 8 Пила 8 2017 Спустя десять лет 9 Пила: Спираль 2021 Новое поколение игр

Что ждёт дальше

Одиннадцатая часть «Пилы» была запланирована на 26 сентября 2025 года, но студия Lionsgate временно поставила проект на паузу. Сценарий готов, а режиссёр Кевин Гротерт — всё тот же человек, что снял «Пилу 6» и «Пилу X».

В кулуарах говорят, что если переговоры возобновятся до конца года, новый виток франшизы может попасть в кино уже к следующему Хэллоуину.

А пока — идеальный момент вспомнить всё с самого начала: от ржавой ванны 2004-го до мексиканских кошмаров Джона Крамера. Ведь каждый, кто садится на марафон «Пилы», играет свою собственную игру.

