С Беллой все просто — у нее любовь. А у остальных? Как Каллены из саги «Сумерки» стали вампирами и что им это стоило

19 октября 2025 08:56
Кадр из фильма «Сумерки»

У каждого своя трагичная судьба.

«Сумерки» пересматривали по всему миру — ради них, сияющих и загадочных Калленов. В них влюблялись, спорили, кто красивее — Эдвард или Эммет, восхищались их сдержанностью и вечной молодостью. Но за этой идеальной картинкой семьи скрывается череда трагедий, боли и случайностей.

Ведь если с Беллой всё ясно — она сама выбрала любовь и бессмертие, — то как остальные Каллены стали вампирами? И можно ли назвать их превращение даром или проклятием?

Карлайл Каллен

Глава семьи и её основатель. Когда-то в XVII веке Карлайл охотился на нечисть — по завету отца, англиканского священника. Ирония в том, что сам стал тем, кого преследовал. Укус, три дня мук — и новая жизнь.

Но вместо чудовища он выбрал быть врачом. Карлайл первым отказался пить человеческую кровь и создал клан, где бессмертие не отменяет морали.

Кадр из фильма «Сумерки»

Эдвард Каллен

Чикаго, 1918 год, испанка. Умирающего юношу мать умоляла спасти любой ценой. Карлайл подчинился просьбе — и так появился его первый «сын». Эдвард принял новое существование с трудом, но остался верен тем же принципам: не убивать, не поддаваться инстинктам. Вечно семнадцатилетний, вечно на грани между человеком и хищником.

Эсми Каллен

Её сердце разбилось раньше, чем остановилось. Потеряв ребёнка, Эсми бросилась со скалы — и выжила только потому, что Карлайл заметил слабый пульс. Он дал ей вторую жизнь, а она ответила любовью. С тех пор Эсми — тихая опора семьи, её нежность и совесть, пишет автор Дзен-канала «Сериалопедия».

Эсми Каллен

Розали и Эммет

Розали родилась красавицей и стала жертвой человеческой жестокости. После изнасилования и избиения Карлайл спас её, но вернуть прежнюю жизнь уже было невозможно. Она воскресла — и отомстила. Эммет появился чуть позже: охотник, растерзанный медведем, которого Розали принесла на руках через горы, чтобы Карлайл успел его спасти. Вместе они — сила и страсть, почти звериная, но искренняя.

Элис и Джаспер

Она видела будущее, он чувствовал чужие эмоции. Элис превратили, чтобы спасти от охотника-вампира, а Джаспер — бывший солдат, созданный для вампирских войн. Они встретились случайно и нашли друг в друге то, чего лишены бессмертные, — покой.

Белла Свон

Её история известна всем. Девушка, которая выбрала любовь вместо жизни, умерла при родах и вернулась — уже навсегда. Эдвард спас её тем же способом, что когда-то спас его Карлайл.

Каллены — семья, собранная из боли, потерь и случайных встреч. Но, может, именно поэтому они так человечны — даже под холодной кожей и вечным светом их кожи на солнце.

