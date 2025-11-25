С 28 ноября до 16 января: раскрыт поэтапный график выхода 2 сезона мистического сериала «Черного облака» — не пропустите ни одного эпизода

Иногда кажется, что после финала первого сезона «Чёрного облака» уже невозможно придумать что-то тревожнее. Но создатели подкопались под самое интересное — под память героини.
Полгода спустя Оксана живёт в доме школьного одноклассника, будто обычная городская девушка, только обычной она уже не является. Что она сделала? Почему не помнит? И самое главное — что именно проснулось в тот момент, когда она перестала сдерживать гнев?
Подозрение на сверхъестественную способность — это ещё цветочки. Сериал возвращается туда, где человеческая эмоция становится оружием, а опасность — чем-то очень личным.
В этот раз Оксане придётся не убегать, а смотреть правде в глаза. Вспоминать. И разбираться со своим «облаком», которое, кажется, выросло вместе с ней.
Расписание выхода нового сезона
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1-я серия
|
28 ноября
|
2-я серия
|
5 декабря
|
3-я серия
|
12 декабря
|
4-я серия
|
19 декабря
|
5-я серия
|
26 декабря
|
6-я серия
|
2 января
|
7-я серия
|
9 января
|
8-я серия
|
16 января
Второй сезон выходит по одной серии каждую пятницу в Okko, а финал назначен на январь — и если создатели сохранят темп, ждать будет тяжело.
