Киноафиша Статьи С 28 ноября до 16 января: раскрыт поэтапный график выхода 2 сезона мистического сериала «Черного облака» — не пропустите ни одного эпизода

25 ноября 2025 12:48
Кадр из сериала «Черное облако»

Всего будет 8 серий, так что точно не устанете.

Иногда кажется, что после финала первого сезона «Чёрного облака» уже невозможно придумать что-то тревожнее. Но создатели подкопались под самое интересное — под память героини.

Полгода спустя Оксана живёт в доме школьного одноклассника, будто обычная городская девушка, только обычной она уже не является. Что она сделала? Почему не помнит? И самое главное — что именно проснулось в тот момент, когда она перестала сдерживать гнев?

Подозрение на сверхъестественную способность — это ещё цветочки. Сериал возвращается туда, где человеческая эмоция становится оружием, а опасность — чем-то очень личным.

В этот раз Оксане придётся не убегать, а смотреть правде в глаза. Вспоминать. И разбираться со своим «облаком», которое, кажется, выросло вместе с ней.

Расписание выхода нового сезона

Эпизод

Дата выхода

1-я серия

28 ноября

2-я серия

5 декабря

3-я серия

12 декабря

4-я серия

19 декабря

5-я серия

26 декабря

6-я серия

2 января

7-я серия

9 января

8-я серия

16 января

Второй сезон выходит по одной серии каждую пятницу в Okko, а финал назначен на январь — и если создатели сохранят темп, ждать будет тяжело.

Также «Киноафиша» рекомендует к просмотру новый детективный сериал «Кросс», где гениальный коп противостоит маньяку.

Фото: Кадр из сериала «Черное облако»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
