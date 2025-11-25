С 28 ноября до 16 января: раскрыт поэтапный график выхода 2 сезона мистического сериала «Черного облака» — не пропустите ни одного эпизода

Всего будет 8 серий, так что точно не устанете.

Иногда кажется, что после финала первого сезона «Чёрного облака» уже невозможно придумать что-то тревожнее. Но создатели подкопались под самое интересное — под память героини.

Полгода спустя Оксана живёт в доме школьного одноклассника, будто обычная городская девушка, только обычной она уже не является. Что она сделала? Почему не помнит? И самое главное — что именно проснулось в тот момент, когда она перестала сдерживать гнев?

Подозрение на сверхъестественную способность — это ещё цветочки. Сериал возвращается туда, где человеческая эмоция становится оружием, а опасность — чем-то очень личным.

В этот раз Оксане придётся не убегать, а смотреть правде в глаза. Вспоминать. И разбираться со своим «облаком», которое, кажется, выросло вместе с ней.

Расписание выхода нового сезона

Эпизод Дата выхода 1-я серия 28 ноября 2-я серия 5 декабря 3-я серия 12 декабря 4-я серия 19 декабря 5-я серия 26 декабря 6-я серия 2 января 7-я серия 9 января 8-я серия 16 января

Второй сезон выходит по одной серии каждую пятницу в Okko, а финал назначен на январь — и если создатели сохранят темп, ждать будет тяжело.

