27 февраля выйдут последние серии, а дальше что? Будет ли 4 сезон «Вампиров средней полосы»

Пока рано делать выводы, но, вроде, новости хорошие.

Финальные пять серий третьего сезона «Вампиров средней полосы» выходят с 27 февраля. Для поклонников это одновременно праздник и повод для тревоги: проект подходит к развязке.

Сериал, стартовавший в 2021 году, успел стать редким примером удачной смеси мистики, детектива и семейной истории. Высокие оценки и стабильная аудитория только усиливают главный вопрос — а будет ли продолжение?

Почему сезон называют последним

Платформа START ранее заявляла, что третий сезон — финальный. Историю решили не растягивать. Шоураннер Алексей Акимов не раз говорил, что предпочитает завершить сюжет вовремя.

«Все мои вампиры прекрасны, но и крови они мне попили достаточно. Пора переключиться на что-то другое».

По его логике, лучше оставить ощущение завершенности, чем доводить сериал до усталости зрителя. Тем более, что третий сезон подводит героев к крупному конфликту между кланами.

Значит ли это конец?

Не совсем. Создатели дают понять, что вселенная не исчерпана. У персонажей богатое прошлое и незакрытые линии. Поэтому разговоры о спин-оффах звучат все чаще. Это может быть отдельная история про Деда Славу или прошлое других членов семьи.

Пока никаких официальных анонсов нет, но и жесткой точки авторы не ставят. Интерес к сериалу остается высоким, а значит, пространство для возвращения есть.

Финальные серии покажут, насколько далеко готовы зайти создатели с этой историей. Пока же зрителям остается досматривать сезон и прощаться — возможно, не навсегда.