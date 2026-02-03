Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 27 февраля выйдут последние серии, а дальше что? Будет ли 4 сезон «Вампиров средней полосы»

27 февраля выйдут последние серии, а дальше что? Будет ли 4 сезон «Вампиров средней полосы»

3 февраля 2026 21:00
Кадры из сериала «Вампиры средней полосы»

Пока рано делать выводы, но, вроде, новости хорошие.

Финальные пять серий третьего сезона «Вампиров средней полосы» выходят с 27 февраля. Для поклонников это одновременно праздник и повод для тревоги: проект подходит к развязке.

Сериал, стартовавший в 2021 году, успел стать редким примером удачной смеси мистики, детектива и семейной истории. Высокие оценки и стабильная аудитория только усиливают главный вопрос — а будет ли продолжение?

Почему сезон называют последним

Платформа START ранее заявляла, что третий сезон — финальный. Историю решили не растягивать. Шоураннер Алексей Акимов не раз говорил, что предпочитает завершить сюжет вовремя.

«Все мои вампиры прекрасны, но и крови они мне попили достаточно. Пора переключиться на что-то другое».

Кадры из сериала «Вампиры средней полосы»

По его логике, лучше оставить ощущение завершенности, чем доводить сериал до усталости зрителя. Тем более, что третий сезон подводит героев к крупному конфликту между кланами.

Значит ли это конец?

Не совсем. Создатели дают понять, что вселенная не исчерпана. У персонажей богатое прошлое и незакрытые линии. Поэтому разговоры о спин-оффах звучат все чаще. Это может быть отдельная история про Деда Славу или прошлое других членов семьи.

Пока никаких официальных анонсов нет, но и жесткой точки авторы не ставят. Интерес к сериалу остается высоким, а значит, пространство для возвращения есть.

Финальные серии покажут, насколько далеко готовы зайти создатели с этой историей. Пока же зрителям остается досматривать сезон и прощаться — возможно, не навсегда.

Фото: Кадры из сериала «Вампиры средней полосы»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зря фанаты умоляли о марте: когда выйдут последние серии «Вампиров средней полосы 3» — называем точную дату Зря фанаты умоляли о марте: когда выйдут последние серии «Вампиров средней полосы 3» — называем точную дату Читать дальше 2 февраля 2026
Один из самых дорогих сериалов РФ сняли в далекие нулевые: 80 000 000 рублей – это втрое дороже, чем легендарная «Эпидемия» Один из самых дорогих сериалов РФ сняли в далекие нулевые: 80 000 000 рублей – это втрое дороже, чем легендарная «Эпидемия» Читать дальше 3 февраля 2026
Думаете, что такого, как Глухарев, не может быть? У героев культового хита НТВ были реальные прототипы Думаете, что такого, как Глухарев, не может быть? У героев культового хита НТВ были реальные прототипы Читать дальше 3 февраля 2026
Был тихоней, а стал преступником: почему Рожков в 4 сезоне «Первого отдела» вдруг начал убивать? Был тихоней, а стал преступником: почему Рожков в 4 сезоне «Первого отдела» вдруг начал убивать? Читать дальше 2 февраля 2026
Большая потеря для «Лихача», «Тверской» и «Ментовских войн»: вот что случилось Большая потеря для «Лихача», «Тверской» и «Ментовских войн»: вот что случилось Читать дальше 2 февраля 2026
Все 8 серий уже вышли — и оторваться сложно: где смотреть шпионский сериал «Ничья в пользу КГБ» Все 8 серий уже вышли — и оторваться сложно: где смотреть шпионский сериал «Ничья в пользу КГБ» Читать дальше 1 февраля 2026
Почему Эйва отказалась спасать Народ Пепла от извержения вулкана? Кэмерон в «Аватаре 3» так и не ответил – объясняем за него Почему Эйва отказалась спасать Народ Пепла от извержения вулкана? Кэмерон в «Аватаре 3» так и не ответил – объясняем за него Читать дальше 1 февраля 2026
«Август» взял фильм года, но рекорд остался за «Пророком»: как прошел «Золотой орел» — тут все самые главные итоги «Август» взял фильм года, но рекорд остался за «Пророком»: как прошел «Золотой орел» — тут все самые главные итоги Читать дальше 31 января 2026
Вторая серия 2 сезона ещё только 5 февраля, а вопрос уже один: будет ли у «Детей перемен» 3 сезон или нет? Вторая серия 2 сезона ещё только 5 февраля, а вопрос уже один: будет ли у «Детей перемен» 3 сезон или нет? Читать дальше 31 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше