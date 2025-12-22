Меню
С 27 декабря без выходных: «Детство Ба» выпускает 10 серий подряд, а остальные — только в 2026 году (точный график)

22 декабря 2025 15:13
Кадр из сериала «Манюня: Детство Ба»

Сериал переносит зрителей в первую половину XX века.

27 декабря выходит «Манюня: Детство Ба» — история, которой во франшизе раньше не было. В центре сюжета девятилетняя Роза Шац, та самая будущая Ба, но пока — обычная девочка, только начинающая путь к своему характеру.

Сериал переносит зрителей в первую половину XX века. Семья Розы переезжает в армянскую деревню Берд. Взрослые заняты устройством быта и поиском работы, а детство тем временем идет своим чередом — шумным, свободным и полным фантазии.

О чем этот спин-офф

Роза целыми днями пропадает на улице с двоюродной сестрой Фаей и соседским мальчиком Гамлетом. Они ищут клады, устраивают проделки, попадают на свадьбы и придумывают игры из ничего. Совсем скоро Розе предстоит пойти в новую школу и учиться жить в непривычной среде — без подсказок взрослых, но с первыми важными решениями.

Когда выходят серии

Первая половина сезона будет выходить ежедневно. Вторую зрителям предложат уже в следующем году.

Эпизод

Дата выхода

1 серия

27 декабря

2 серия

28 декабря

3 серия

29 декабря

4 серия

30 декабря

5 серия

31 декабря

6 серия

1 января

7 серия

2 января

8 серия

3 января

9 серия

4 января

10 серия

5 января

Что будет дальше

Всего в сезоне запланировано 20 серий. Эпизоды с 11-го по 20-й выйдут в 2026 году. История продолжит медленно и подробно собирать портрет Ба — не легенды, а живого человека, каким она была задолго до своей строгости.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как Екатерина Темнова попала в семейную франшизу. А еще мы показывали, как выглядел бы «Интерстеллар» с Боярским, Леоновым и Никулиным.

Фото: Кадр из сериала «Манюня: Детство Ба»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
