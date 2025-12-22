С 27 декабря без выходных: «Детство Ба» выпускает 10 серий подряд, а остальные — только в 2026 году (точный график)

27 декабря выходит «Манюня: Детство Ба» — история, которой во франшизе раньше не было. В центре сюжета девятилетняя Роза Шац, та самая будущая Ба, но пока — обычная девочка, только начинающая путь к своему характеру.
Сериал переносит зрителей в первую половину XX века. Семья Розы переезжает в армянскую деревню Берд. Взрослые заняты устройством быта и поиском работы, а детство тем временем идет своим чередом — шумным, свободным и полным фантазии.
О чем этот спин-офф
Роза целыми днями пропадает на улице с двоюродной сестрой Фаей и соседским мальчиком Гамлетом. Они ищут клады, устраивают проделки, попадают на свадьбы и придумывают игры из ничего. Совсем скоро Розе предстоит пойти в новую школу и учиться жить в непривычной среде — без подсказок взрослых, но с первыми важными решениями.
Когда выходят серии
Первая половина сезона будет выходить ежедневно. Вторую зрителям предложат уже в следующем году.
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1 серия
|
27 декабря
|
2 серия
|
28 декабря
|
3 серия
|
29 декабря
|
4 серия
|
30 декабря
|
5 серия
|
31 декабря
|
6 серия
|
1 января
|
7 серия
|
2 января
|
8 серия
|
3 января
|
9 серия
|
4 января
|
10 серия
|
5 января
Что будет дальше
Всего в сезоне запланировано 20 серий. Эпизоды с 11-го по 20-й выйдут в 2026 году. История продолжит медленно и подробно собирать портрет Ба — не легенды, а живого человека, каким она была задолго до своей строгости.
