С 23 февраля на СТС, с 25-го на Первом: 5 причин устроить себе телемарафон «Ландышей»

Покажут и первый, и второй сезоны.

В ближайшие дни от «Ландышей» будет сложно скрыться даже тем, кто обычно проходит мимо мелодрам. 19 февраля выходит финал второго сезона на Wink, 23 февраля СТС ставит телемарафон всех серий второго сезона, а с 25 февраля Первый канал запускает показ первого.

Повод проверить сериал на себе выглядит более чем удобным. Тем более многие зрители признаются, что начинали скептически, а заканчивали ночным марафоном.

5 причин устроить себе марафон «Ландышей»

1. История не про сахарную любовь, а про перемены

Сюжет строится на трансформации героев и выборе ценностей. За романтической линией скрывается разговор о взрослении, ответственности и верности слову. Сериал держится на эмоциях, а не на слезливости.

2. Новые лица и естественная игра

В кадре нет привычного набора телевизионных звёзд. Актёры выглядят живыми, говорят нормальным языком. Зрители часто отмечают, что героям начинаешь верить и переживать за них.

3. Непривычный образ военной среды

Военные показаны без карикатуры и показного пафоса. Офицеры и солдаты выглядят как люди своей профессии. Для российского сериального поля это редкость, которая цепляет.

4. Музыка как часть сюжета

В сериале звучат десятки треков, и песни встроены в повествование. Это отсылка к традиции советских музыкальных фильмов. Формат нравится не всем, но создаёт особую атмосферу.

5. Тёплый тон и ощущение сказки

«Ландыши» называют светлой историей для взрослых. В центре идея, что человеческие отношения важнее статуса и денег. После тяжёлых драм такой тон воспринимается как передышка.

Телемарафон даёт редкий шанс составить собственное мнение без растягивания на месяцы. Сериал может не стать любимым для всех, но равнодушным обычно не оставляет. Именно поэтому многие включают одну серию, а заканчивают сезон за вечер.