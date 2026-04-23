Главные премьеры конца апреля: эти 3 сериала точно не пропущу — особенно военную драму с Хабаровым

На этой недели создатели кино и сериалов порадовали зрителей совершенно разными по формату проектами. Нас ждет историческая драма, детектив и мелодрама. Что стоит посмотреть из новинок?

Это военная драма о четырех подругах, чьи мирные планы рушатся после лета 1940 года. Фильм показывает, как быстро меняются их судьбы под натиском грядущих бед.

Главные героини — Люба, Аня, Соня и Алина. Они только что окончили школу и мечтают о будущем: Люба хочет стать актрисой и выйти замуж за одноклассника Сережу, Алина намерена создать семью с Вилькой, Соня представляет себе идеального интеллигентного мужчину, а мечты Ани остаются тайной даже для близких. Журналист Андрей догадывается о приближающейся катастрофе и рассказывает о своих опасениях Любе. Они пока не знают, что их ждут голод, бомбежки, холод и потери.

Фильм показывает переход от юношеских надежд к суровой реальности военного времени. В ролях: Любовь Константинова, Антон Хабаров, Фёдор Федотов, Софья Синицына, Дарья Жовнер и другие. Этот проект уже ранее выходил на IVI, а теперь его показывает Первый канал. Актерский состав сыграл мощно, особенно Антон Хабаров, который недавно блистал в третьем сезоне сериала «Казанова».

«Теплый ветер с севера»

Это драма о враче, которая теряет прежнюю жизнь и старается спасти местную больницу. Главная тема — выбор между карьерой, долгом и личным счастьем.

Марта Васильевна — успешный столичный врач. За короткое время она хоронит мать, обнаруживает измену мужа и теряет работу. Женщина уезжает в северный город Новые ветры и занимает пост главврача. Больница работает в тяжелых условиях: не хватает врачей, пациенты лечатся сами, здание ветхое. Марта пытается изменить ситуацию, но сталкивается с планом закрыть больницу. Местный бизнесмен хочет построить на её месте санаторий. Ей помогает сотрудник МЧС Василий, между ними завязываются романтические отношения, но у семей героини и Василия есть давняя трагедия, которая может помешать их союзу.

В фильме снимаются: Татьяна Ратникова, Кирилл Запорожский, Алексей Коряков, Мария Аниканова, Татьяна Абрамова и другие.

Это детектив о неординарном следователе, который связывает ряд загадочных убийств. В центре сюжета — расследование, где профессия и личная жизнь пересекаются.

Следователь Егор Таболин строг и бескомпромиссен. Во время отпуска он становится свидетелем странной гибели учителя-коллекционера и предполагает, что одна из икон могла пропасть. По возвращении он сталкивается с убийством ювелира по похожему сценарию. Коллеги не видят связи между преступлениями, но Таболин ощущает, что это не случайность. Вскоре выясняется, что подобные убийства происходят уже не первый год: жертвы получают удар по основанию черепа, а после похищения у них исчезают антикварные вещи. Следователю предстоит распутать цепочку преступлений и разобраться в собственной жизни.

В главных ролях: Александр Бухаров, Александр Сирин, Андрей Багиров, Вера Шпак, Александр Андриенко и другие.