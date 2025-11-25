С 1987 по 2025 год: настоящая эволюция Хищника — вся хронология охотника в правильном порядке

Особенности инопланетной охоты: все части франшизы «Хищник» по порядку — от джунглей до дредастых убийц в космосе. Один и тот же монстр, но каждый раз новые правила игры: то он выслеживает спецназ в тропиках, то развлекается в Лос-Анджелесе, то устраивает кроссовер века с ксеноморфами. Разбираемся, с чего начинать и куда франшиза пришла в 2025 году.

«Хищник» (1987)

Классический боевик-кошмар: отряд Датча (Арнольд Шварценеггер) идет «спасти заложников» и внезапно превращается в трофеи для невидимого охотника. Джунгли работают как отдельный персонаж: влажно, душно и все против людей. Маскулинный боевик постепенно превращается в чистый хоррор, а созданный Стэном Уинстоном монстр с фирменными мандибулами сразу переезжает в пантеон икон поп-культуры.

«Хищник 2» (1990)

Теперь охота — в бетонных джунглях Лос-Анджелеса. Вместо железного Арни — уставший, но упертый коп Харриган (Дэнни Гловер). На фоне уличных войн и духоты Хищник методично вырезает всех подряд. Идея любопытная, но затянутая детективная линия и отсутствие того самого «джунглевого» ужаса делают сиквел менее цельным.

«Чужой против Хищника» (2004)

Фанатский сон, ставший каноном. Экспедиция спускается в пирамиду под Антарктидой, будит яйца ксеноморфов — и внезапно оказывается между молотом и наковальней. Крови по меркам обоих циклов маловато, рейтинг мягкий, зато боевые сцены работают: союз человека и Хищника против королевы Чужих до сих пор смотрится бодро.

«Чужие против Хищника: Реквием» (2007)

Темнее — в прямом смысле: половину сцен почти не видно. С корабля падает гибрид «чужехищник», и маленький городок превращается в поле для очень жестокой охоты. Фильм добавляет мяса и мрака, но теряет драйв, а в прокате фактически хоронит идею третьего кроссовера.

«Хищники» (2010)

Самых опасных людей планеты выкидывают в чужой заповедник. Наемники, спецназовцы, убийцы — все они внезапно становятся дичью. Сценарий Родригеса делает ставку на непрерывный экшен: минимум объяснений, максимум погони и перестрелок. Эдриан Броуди неожиданно убедителен в роли мрачного лидера, а леса снова работают как отсылка к оригиналу.

«Хищник» (2018)

Шейн Блэк привозит франшизу в режим самоиронии. Спецназовец Маккенна случайно крадет экипировку пришельца, ученые лезут туда, куда не надо, а на Землю прилетает еще более прокачанный Хищник. Ко второй половине фильм превращается в почти пародийный аттракцион с шутками, кровью и монстром, который явно не лишен чувства юмора, пишет ОККО.

«Добыча» (2022)

Прыжок в прошлое: 1719 год, племя команчей и девушка Нару, которой очень хочется стать охотницей. На её территорию высаживается Хищник — и начинается тихая, но жестокая игра на выживание. Картина делает ставку на атмосферу, этнографию и серьёзный тон, возвращая франшизе ощущение настоящей охоты, а не только аттракциона.

«Хищник: Убийца убийц» (2025, анимация)

Три новеллы — три эпохи: викинги и кривичи, самураи феодальной Японии, пилоты Второй мировой. Везде — свои герои и свои Хищники, а финал переносит людей прямо на планету яутжа. Это почти непрерывный экшен, который связывает всю вселенную: камео Нару из «Добычи» и намёки на других выживших делают мультфильм важным элементом общей мифологии.

«Хищник: Планета смерти» (2025)

Молодой яутжа по имени Дек — позор семьи, слишком «маленький и мягкий» для настоящего охотника. Чтобы доказать обратное, он отправляется на смертельно опасную планету за головой легендарного монстра Калиска и встречает синтетика Тию. Начинается уже не просто охота, а история про инаковость, выбор и цену трофея. При этом фильм не забывает, зачем зритель пришел: кровавая фантастика, монстры и меха-мясорубка на полную катушку.

