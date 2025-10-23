Рюкзаки с деньгами и много водки: Меньшов готовился снять «Москва слезам не верит 2» с дочкой в главной роли – угадаете, почему передумал?

Фильмом «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов окончательно вписал свое имя в историю советского кино. «Оскар», десятки миллионов зрителей в одном только СССР, всенародная любовь… в современных реалиях это значило бы одно – нужно делать продолжение. И постановщик в какой-то момент подумал о том же.

В одном из интервью сценарист Виталий Москаленко рассказывал, как возникала идея сиквела легендарной картины Меньшова. По его словам, сам режиссёр всерьёз задумывался о продолжении истории и даже начал писать сценарий.

Москаленко вспоминал: они вместе с Меньшовым и ещё двумя сценаристами собрались на даче режиссёра. Главную роль должна была сыграть дочь постановщика, которая, по словам сценариста, была очень похожа на Сашу Тихомирову. Потому и сюжет писался естественно, легко.

Три дня они сидели за компьютером, придумывали сцены и диалоги, а также пили водку. Атмосфера была необычная: присутствовал ещё и бизнесмен с крупной суммой денег в рюкзаке, который готов был поддержать проект финансово.

«Там был не один рюкзачок денег, человек бы подогнал еще, можно было много на этом заработать», – делился сокровенным Москоленко.

Несмотря на этот энтузиазм, Меньшов неожиданно прервал работу над сценарием.

«Нет, не надо этим заниматься», — заявил он, отказавшись продолжать.

Москаленко объяснял, что даже при отличном сиквеле превзойти успех оригинала было бы почти невозможно, а потому работу и свернули.

