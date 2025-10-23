Меню
Рюкзаки с деньгами и много водки: Меньшов готовился снять «Москва слезам не верит 2» с дочкой в главной роли – угадаете, почему передумал?

23 октября 2025 15:13
Режиссер даже начинал писать сценарий.

Фильмом «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов окончательно вписал свое имя в историю советского кино. «Оскар», десятки миллионов зрителей в одном только СССР, всенародная любовь… в современных реалиях это значило бы одно – нужно делать продолжение. И постановщик в какой-то момент подумал о том же.

В одном из интервью сценарист Виталий Москаленко рассказывал, как возникала идея сиквела легендарной картины Меньшова. По его словам, сам режиссёр всерьёз задумывался о продолжении истории и даже начал писать сценарий.

Москаленко вспоминал: они вместе с Меньшовым и ещё двумя сценаристами собрались на даче режиссёра. Главную роль должна была сыграть дочь постановщика, которая, по словам сценариста, была очень похожа на Сашу Тихомирову. Потому и сюжет писался естественно, легко.

Три дня они сидели за компьютером, придумывали сцены и диалоги, а также пили водку. Атмосфера была необычная: присутствовал ещё и бизнесмен с крупной суммой денег в рюкзаке, который готов был поддержать проект финансово.

«Там был не один рюкзачок денег, человек бы подогнал еще, можно было много на этом заработать», делился сокровенным Москоленко.

Несмотря на этот энтузиазм, Меньшов неожиданно прервал работу над сценарием.

«Нет, не надо этим заниматься», — заявил он, отказавшись продолжать.

Москаленко объяснял, что даже при отличном сиквеле превзойти успех оригинала было бы почти невозможно, а потому работу и свернули.

Ранее мы также писали: «Критики ненавидят, я обожаю»: иностранцы выбрали 3 лучших фильма в карьере Никиты Михалкова – без «12» и «Рабы любви»

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
