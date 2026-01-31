Меню
«Рыцарь Семи Королевств» за 2 серии стал круче «Дома дракона» – вот 5 причин, с которыми не поспорить

31 января 2026 10:52
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств», «Дом дракона»

И речь не о том, что в Вестерос вернули… обнаженку.

Всего после двух эпизодов новый спин-офф вселенной «Игры престолов», «Рыцарь Семи Королевств», вызвал у фанатов ощущение, что это именно тот проект, которого они ждали после неудачного финала культовой фэнтези-саги НВО.

Пересмотрел обе серии (благо, они короткие!) «Рыцаря» и понял, в чем он лучше «Дома дракона».

«Рыцарь Семи Королевств»

1. История сильнее спецэффектов. В отличие от первого спин-оффа где бюджеты уходили на огнедышащих монстров, новая серия делает ставку на силу простого сюжета. Она следует за рыцарем и его горе-оруженосцем, не требуя масштабного CGI, чтобы удерживать внимание.

2. Главный герой – будущий король. В центре повествования – не рядовой солдат удачи. Его юный оруженосец – будущий король Эйгон V. Мы наблюдаем за становлением легендарного монарха с самого начала, и это добавляет исторической глубины.

3. Линейность против временных скачков. «Дом дракона» сбивал с толку постоянными прыжками во времени и новыми актерами на старых героях. Здесь же сюжет развивается линейно, с редкими флешбэками – историю более цельная и проще для восприятия.

«Рыцарь Семи Королевств»

4. Дни гламура сочтены. Сериал показывает не придворные интриги в замках, а суровую жизнь простого рыцаря в грязи и бедности. Это возвращает вселенной ту самую «грубую» атмосферу Вестероса, по которой многие соскучились.

5. Дуэт вместо толпы. Нет десятков сложных арок «Дома дракона», зато есть двое героев в центре внимания – рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг. Это позволяет глубже раскрыть их характеры и создаёт более тесную эмоциональную связь со зрителем.

Лично я включал первую серию практически без ожиданий – но влюбился в этот сериал буквально часа за пол. А вы?

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств», «Дом дракона»
Алексей Плеткин
