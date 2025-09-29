Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино

После премьеры лирической драмы «Весна на Заречной улице» Нина Иванова проснулась знаменитой на весь Советский Союз. Роль сделала незнакомую актрису национальной любимицей.

Миловидная внешность героини мгновенно стала эталоном стиля. Миллионы женщин старались повторить ее знаменитую прическу — укладку с мягкими локонами и характерным непослушным завитком на лбу.

Но случилось странное: обладательница той самой укладки вскоре практически исчезла с экранов.

Карьера Нины Ивановой

Путь Нины Ивановой в кино начался гораздо раньше ее звездной роли. Еще в 1944 году девятилетняя москвичка случайно попала в картину «Жила-была девочка» о блокадном Ленинграде. Режиссер заметил девочку, жившую неподалеку от киностудии.

Но сама она о славе не мечтала — в планах была медицинская карьера. После войны многодетной семье пришлось трудно, и после восьмого класса девушка пошла работать на завод. Иногда после смены она подрабатывала в короткометражках у студентов-вгиковцев.

Именно на одной из таких съемок ее увидел молодой режиссер Марлен Хуциев, который как раз искал лицо для своей «Весны на Заречной улице».

Нина Иванова в фильме «Весна на Заречной улице»

Успех Нины Ивановой в знаменитом фильме во многом был заслугой оператора Радомира Василевского. Он был очарован актрисой и снимал ее с особой любовью, выбирая самые выигрышные ракурсы.

Однако за кулисами царила не такая романтичная атмосфера. Партнер Ивановой по съемочной площадке, Николай Рыбников, откровенно называл коллегу «дубиной», считая, что роль ей досталась лишь благодаря удачному типажу.

Чувства Василевского оказались настолько сильными, что он, будучи женатым мужчиной с ребенком, решился на развод. После расставания с первой супругой оператор несколько лет жил с Ивановой в гражданском браке, уговаривая ее получить актерское образование.

Но она стеснялась идти в вечернюю школу, ведь вся страна знала ее как учительницу.

Их союз трагически распался, когда Василевский застал возлюбленную с незнакомым моряком. После этого болезненного разрыва Иванова так и не вышла замуж, хотя и не страдала от отсутствия поклонников.

Знакомые отмечали ее сложный, властный характер. Мечта о материнстве также осталась неосуществленной — детей у актрисы не было.

Дальнейшая карьера Нины Ивановой

Оглушительный успех «Весны на Заречной улице» подарил Нине Ивановой множество предложений, но ни один из последующих фильмов даже близко не повторил триумф дебюта. Разочаровавшись в актерской профессии, Иванова сделала неожиданный шаг — вернулась в Москву и освоила режиссерское мастерство.

Некоторое время она работала на киностудии имени Горького, помогая создавать даже сюжеты для детского киножурнала «Ералаш». Однако с наступлением 1990-х работать в кино стало практически невозможно.

Тогда экс-звезда сменила амплуа и устроилась в обычную больницу на должность сестры-хозяйки, где и трудилась до выхода на пенсию. Ее жизнь была далека от гламура: скромная квартира у метро «ВДНХ», которую она делила с сестрой и племянницей.

Иванова намеренно избегала публичности, отказывалась от интервью и никогда не ностальгировала о былой славе. 86-летней актрисы не стало в 2020 году, она ушла тихо, как и жила последние десятилетия.

