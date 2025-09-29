Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино

Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино

29 сентября 2025 10:52
Кадр из фильма «Весна на Заречной улице»

Актриса сознательно пропала с экранов.  

После премьеры лирической драмы «Весна на Заречной улице» Нина Иванова проснулась знаменитой на весь Советский Союз. Роль сделала незнакомую актрису национальной любимицей.

Миловидная внешность героини мгновенно стала эталоном стиля. Миллионы женщин старались повторить ее знаменитую прическу — укладку с мягкими локонами и характерным непослушным завитком на лбу.

Но случилось странное: обладательница той самой укладки вскоре практически исчезла с экранов.

Карьера Нины Ивановой

Путь Нины Ивановой в кино начался гораздо раньше ее звездной роли. Еще в 1944 году девятилетняя москвичка случайно попала в картину «Жила-была девочка» о блокадном Ленинграде. Режиссер заметил девочку, жившую неподалеку от киностудии.

Но сама она о славе не мечтала — в планах была медицинская карьера. После войны многодетной семье пришлось трудно, и после восьмого класса девушка пошла работать на завод. Иногда после смены она подрабатывала в короткометражках у студентов-вгиковцев.

Именно на одной из таких съемок ее увидел молодой режиссер Марлен Хуциев, который как раз искал лицо для своей «Весны на Заречной улице».

Кадр из фильма «Весна на Заречной улице»

Нина Иванова в фильме «Весна на Заречной улице»

Успех Нины Ивановой в знаменитом фильме во многом был заслугой оператора Радомира Василевского. Он был очарован актрисой и снимал ее с особой любовью, выбирая самые выигрышные ракурсы.

Однако за кулисами царила не такая романтичная атмосфера. Партнер Ивановой по съемочной площадке, Николай Рыбников, откровенно называл коллегу «дубиной», считая, что роль ей досталась лишь благодаря удачному типажу.

Чувства Василевского оказались настолько сильными, что он, будучи женатым мужчиной с ребенком, решился на развод. После расставания с первой супругой оператор несколько лет жил с Ивановой в гражданском браке, уговаривая ее получить актерское образование.

Но она стеснялась идти в вечернюю школу, ведь вся страна знала ее как учительницу.

Их союз трагически распался, когда Василевский застал возлюбленную с незнакомым моряком. После этого болезненного разрыва Иванова так и не вышла замуж, хотя и не страдала от отсутствия поклонников.

Знакомые отмечали ее сложный, властный характер. Мечта о материнстве также осталась неосуществленной — детей у актрисы не было.

Кадр из фильма «Весна на Заречной улице»

Дальнейшая карьера Нины Ивановой

Оглушительный успех «Весны на Заречной улице» подарил Нине Ивановой множество предложений, но ни один из последующих фильмов даже близко не повторил триумф дебюта. Разочаровавшись в актерской профессии, Иванова сделала неожиданный шаг — вернулась в Москву и освоила режиссерское мастерство.

Некоторое время она работала на киностудии имени Горького, помогая создавать даже сюжеты для детского киножурнала «Ералаш». Однако с наступлением 1990-х работать в кино стало практически невозможно.

Тогда экс-звезда сменила амплуа и устроилась в обычную больницу на должность сестры-хозяйки, где и трудилась до выхода на пенсию. Ее жизнь была далека от гламура: скромная квартира у метро «ВДНХ», которую она делила с сестрой и племянницей.

Иванова намеренно избегала публичности, отказывалась от интервью и никогда не ностальгировала о былой славе. 86-летней актрисы не стало в 2020 году, она ушла тихо, как и жила последние десятилетия.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Рыбников не любил Румянцеву.

Фото: Кадры из фильма «Весна на Заречной улице» (1956)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Солнце, лучи и надпись «Миша»: что означала татуировка капитана милиции Михаила Ивановича в «Бриллиантовой руке» Солнце, лучи и надпись «Миша»: что означала татуировка капитана милиции Михаила Ивановича в «Бриллиантовой руке» Читать дальше 30 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере 2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере Читать дальше 2 октября 2025
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие? Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие? Читать дальше 2 октября 2025
Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит Читать дальше 2 октября 2025
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов» Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов» Читать дальше 2 октября 2025
Лысый мальчик и его «ложки нет»: почему эта реплика оказалась важнее всех перестрелок Нео в «Матрице» Лысый мальчик и его «ложки нет»: почему эта реплика оказалась важнее всех перестрелок Нео в «Матрице» Читать дальше 2 октября 2025
Думали, конец? А вот и нет: «Этерна» вернется — когда ждать 2 (и даже 3-ий) сезон и почему придется набраться терпения Думали, конец? А вот и нет: «Этерна» вернется — когда ждать 2 (и даже 3-ий) сезон и почему придется набраться терпения Читать дальше 2 октября 2025
Думали, знаете «Машу и Медведя» наизусть? Оказывается, у озорной девчонки есть сестра, и она ее полная противоположность Думали, знаете «Машу и Медведя» наизусть? Оказывается, у озорной девчонки есть сестра, и она ее полная противоположность Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше